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В Курской области после обстрела со стороны ВСУ погиб мужчина

Старовойт: в селе Плехово погиб мужчина после обстрела со стороны Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Один человек погиб после обстрела со стороны Украины села Плехово Суджанского района в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«От осколочного ранения на месте погиб 30-летний мужчина. <...> Повреждено несколько домовладений. Всем собственникам, имущество которых пострадало, будет оказана помощь в восстановлении», — заявил Старовойт.

15 сентября под обстрел попала деревня Елизаветовка в Курской области. По словам Старовойта, повреждения получил фельдшерско-акушерский пункт и ворота в одном из частных домов. Губернатор пообещал оказать помощь в ликвидации ущерба и ремонте медицинского учреждения.

14 сентября под артиллерийский обстрел со стороны Украины попали деревня Елизаветовка и поселки Краснооктябрьский и Тёткино. Пострадал один человек: мужчину с легким ранением госпитализировали.

В Курской области после обстрела со стороны ВСУ погиб мужчина
В Курской области после обстрела со стороны ВСУ погиб мужчина

Теги
Курская область обстрел Украина Роман Старовойт
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