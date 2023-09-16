В Курской области после обстрела со стороны ВСУ погиб мужчина
Один человек погиб после обстрела со стороны Украины села Плехово Суджанского района в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«От осколочного ранения на месте погиб 30-летний мужчина. <...> Повреждено несколько домовладений. Всем собственникам, имущество которых пострадало, будет оказана помощь в восстановлении», — заявил Старовойт.
15 сентября под обстрел попала деревня Елизаветовка в Курской области. По словам Старовойта, повреждения получил фельдшерско-акушерский пункт и ворота в одном из частных домов. Губернатор пообещал оказать помощь в ликвидации ущерба и ремонте медицинского учреждения.
14 сентября под артиллерийский обстрел со стороны Украины попали деревня Елизаветовка и поселки Краснооктябрьский и Тёткино. Пострадал один человек: мужчину с легким ранением госпитализировали.