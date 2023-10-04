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Военная операция на Украине ,  
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Богомаз сообщил об обстреле Брянской области кассетными боеприпасами

Богомаз: ВСУ четыре района Брянской области обстреляли из РСЗО
Сюжет
Военная операция на Украине

В Брянской области под обстрел кассетными боеприпасами попали приграничные Севский, Пожарский, Климовский и Трубчевский районы, сообщил губернатор Александр Богомаз в телеграм-канале.

По предварительным данным, пострадавших нет. Частично разрушены жилые домовладения и хозяйственные постройки, добавил Богомаз. «Последствия обстрелов и разрушений уточняются», — сказал он.

Ранее над Брянской областью сбили беспилотник самолетного типа. Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет.

Регион граничит с Черниговской и Сумской областями Украины. Брянская область с начала военной операции регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов.

Накануне, 3 октября, поселок Климово в Брянской области попал под обстрел кассетными боеприпасами. Пострадавших и разрушений не было.

При атаке дрона в городе Трубачевск 30 сентября мирный житель получил ранение легкой степени тяжести. Беспилотник сбросил взрывное устройство — в одном из административных зданий были повреждены кровля и остекление.

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Персоны
Александр Богомаз Брянская область кассетные боеприпасы РСЗО
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области

23 февраля 1961 года
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