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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Цыденов ответил на высказывания экс-посла Израиля о бурятах

Алексей Цыденов назвал расистскими слова экс-посла Израиля Мильмана о бурятах
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Экс-посол Израиля в России, комментируя войну с ХАМАС, заявил о «бурятской ненависти ко всему живому» у населения сектора Газы, которые пришли в Израиль «грабить и насиловать». Цыденов посоветовал ему учить историю и лечиться

Расистские высказывания экс-посла Израиля в России (2003-2005) Аркадия Мильмана про бурятов показывают, что с воспитанием у него плохо, а с человеческими ценностями «еще хуже», заявил в своем телеграм-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.

В своем интервью украинской журналистке Алесе Бацман (супруга признанного иноагентом Дмитрия Гордона) Мильман, в частности, говорит о «грязном и немытом» населении сектора Газы, которые пришли в Израиль «насиловать и убивать». В одном из сравнений экс-посол говорит: «звериная, бурятская, бучерская, инстинктивная ненависть животных, которые не люди, а животные, с совершенно нездоровыми, психопатическими инстинктами уничтожения всего, что есть вокруг».

«Бывший посол Израиля в России. Человек, который должен хорошо знать нашу многонациональную страну и наши народы, высказался про бурят. Из его слов видно, что со знаниями у него плохо, а с воспитанием и человеческими ценностями еще хуже. В Израиле и в секторе Газа сейчас тяжелое время — гибнут люди. Но из слов бывшего посла впрямую несет нацизмом и расизмом», — заявил Цыденов, комментируя высказывание Мильмана.

По его словам, «все наши мужчины из Бурятии, какой бы национальности по крови они ни были, вместе со своими боевыми товарищами со всей страны достойно защищают нашу Родину». «И, если каких то болезных расистов и нацистов это доводит до истерики и пугает до дрожи, то значит наши воины всё делают правильно», — добавил Цыденов.

По его словам, если кому то не хватает здравого смысла, воспитания, взаимного уважения, или уроков истории, «чтоб не создавать угрозы нашей стране и нашему народу», то пусть их «сдерживает страх».

Война в Израиле продолжается уже две недели: октября палестинское движение ХАМАС начало массированный обстрел Израиля, а боевики движения вторглись в южные регионы страны и начали похищать гражданских, уводя их в плен на территорию сектора Газа. По последним данным ЦАХАЛа, ХАМАС удерживает в заложниках по меньшей мере 212 человек, среди которых есть и российские граждане.

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В ответ на действия боевиков Израиль объявил ХАМАС войну, мобилизовал свыше 300 тыс. резервистов и продолжает наносить по сектору Газа массированные ракетные удары. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху обещал уничтожить палестинское движение в превратить «город зла» в руины.

Представитель ХАМАС 18 октября сообщил, что группировка может освободить всех заложников из числа гражданских в течение часа, если Израиль перестанет наносить авиаудары по сектору Газа. The Wall Street Journal писала, что США, Израиль и Катар обсуждали с ХАМАС освобождение 50 заложников в обмен на временное прекращение огня, возобновление поставок воды в сектор Газа, однако они провалились. В Израиле переговоры с ХАМАС отрицали, настаивая на необходимости полного уничтожения движения.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Бурятия посол Израиль расизм сектор Газа
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