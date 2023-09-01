Генпрокуратура признала нежелательным фонд «Свободная Бурятия»

Поводом стала организация фондом «антироссийских акций». В марте Минюст признал «Свободную Бурятию» иноагентом

Фото: Олег Яковлев / РБК

Генеральная прокуратура объявила нежелательной организацией фонд «Свободная Бурятия» (признан иноагентом).

Поводом стала организация фондом «антироссийских акций».

Фонд «Свободная Бурятия» был учрежден в марте 2022 года. Его сайт в России заблокирован по требованию Генпрокуратуры. Организация выступает с антивоенными заявлениями и рассказывает о расизме и ксенофобии внутри России.

«Генеральной прокуратурой РФ по результатам изучения поступивших материалов принято решение о признании нежелательной деятельности созданной в форме общественного движения иностранной неправительственной организации Free Buryаtia Foundation (Фонд «Свободная Бурятия»), США», — говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что руководители фонда живут в США, Чехии, Польше и Великобритании и «под видом «просветительской» деятельности предпринимают попытки создания информационных угроз, организации массовых протестных акций на территории Бурятии, расширения круга лиц, поддерживающих возможные сепаратистские настроения среди жителей республики».

Помимо того, фонд оказывает юридическую помощь в расторжении контрактов на военную службу и участвует в составлении санкционных списков.

В марте Минюст признал «Свободную Бурятию» иноагентом. В ведомстве заявили, что организация была создана на территории США и распространяла недостоверную информацию о действиях российских властей.

До этого журналистка и соучредитель фонда Александра Гармажапова попала в список иноагентов, МВД объявило ее в розыск. Статья УК, по которой ее разыскивают, ведомством не уточнялась. Гармажапова выступала против военных действий на Украине и рассказывала о ксенофобии в России по отношению к населяющим ее народам.