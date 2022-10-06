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Меркель заявила, что для прочного мира в Европе нужно участие России

Экс-канцлер ФРГ Меркель: участие России нужно для достижения прочного мира в Европе
Холодная война еще не закончилась, заявила Меркель. Экс-канцлер ФРГ вновь призвала всерьез отнестись к заявлениям российской стороны в контексте боевых действий на Украине и не считать их блефом
Ангела Меркель
Ангела Меркель (Фото: Annegret Hilse / Reuters)

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в Мюнхене на церемонии в честь 77-летия газеты Süddeutsche Zeitung, заявила, что прочный мир в Европе может быть достигнут только при участии России.

«Пока нам не удалось этого сделать, холодная война на самом деле еще не закончилась», — сказала она (цитата по Tagesschau)

Экс-канцлер призвала не игнорировать заявления российской стороны в контексте боевых действий на Украине, начало которых она считает «глубоким поворотным моментом». «Нам всем настоятельно рекомендуется серьезно относиться к словам, а не классифицировать их как блеф», — считает Меркель. Ранее она уже говорила о необходимости всерьез относиться к заявлениям президента Владимира Путина, в том числе о ядерном оружии.

В конце сентября экс-канцлер ФРГ уже говорила, что Россия должна участвовать в работе над «панъевропейской архитектурой безопасности», несмотря на то, что действия Москвы на Украине нарушают международное законодательство. Объясняя необходимость такой системы, она говорила, что «создать архитектуру безопасности, которая могла бы предотвратить войну», не удалось.

Украинская сторона предлагала Меркель стать посредником между Москвой и Киевом, несмотря на ее «катастрофическую политику» в отношении России. Экс-канцлер допускала возможное участие, но указывала, что пока об этом ее власти Германии не просили.

Преемник Меркель Олаф Шольц, говоря о политике экс-канцлера в отношении России, заявил, что не считает ее неверной: «Попытка примирения никогда не может быть неправильной, как и попытка мирно договориться друг с другом». Ошибочной он назвал энергетическую зависимость Берлина от Москвы.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Ангела Меркель Европа Украина Военная операция на Украине Германия

Ангела Меркель

политик, бывший канцлер Германии

17 июля 1954 года
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