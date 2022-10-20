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Глава Курской области назвал сумму трат региона на спецоперацию

Глава Курской области Старовойт: связанные со спецоперацией затраты превысили 1 млрд руб.
Роман Старовойт (в центре)
Роман Старовойт (в центре) (Фото: gubernator_46 / Telegram)

Затраты из бюджетных и внебюджетных источников в Курской области на цели, связанные с военной операцией на Украине, превысили 1 млрд руб. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.

Глава региона сообщил, что 162 мобилизованным из Курской области перевели по 100 тыс. руб., что является дополнительной мерой поддержки из регионального бюджета.

«Мы обеспечиваем наших мобилизованных всем необходимым дополнительным оборудованием и снаряжением. Жалоба каждого мобилизованного курянина или членов его семьи у нас на контроле», — отметил губернатор.

Старовойт также уточнил, что мобилизация в Курской области завершится в ближайшие дни, и отметил наличие ошибок в ходе нее. Тем не менее он уточнил, что каждая жалоба о проблемах, связанных с неправомерной мобилизацией, рассматривается индивидуально.

5 октября губернатор посетил воинские части, где находятся мобилизованные. В некоторых из них не было кроватей, душевые были разбиты и не хватало обмундирования, он также рассказал о «руинированной столовой». После этого Старовойт заявил, что с состоянием частей «после победы разберутся специалисты». Позднее губернатор Курской области сообщил, что на Новый год не будет массовых мероприятий и фейерверков, а сэкономленные деньги направят на экипировку для мобилизованных.
 

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