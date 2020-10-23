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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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В Кремле отреагировали на слова Трампа о хорошем прогрессе по Карабаху

Ранее президент США заявил, что по вопросу Нагорного Карабаха был достигнут «очень хороший прогресс». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в Кремле пока не знают, что имел в виду лидер США
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

В Кремле не знают, что имел в виду президент США Дональд Трамп, когда говорил о том, что по вопросу Нагорного Карабаха достигнут «очень хороший прогресс», передает «РИА Новости».

«Мы пока не знаем», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос о том, разделяют ли в Кремле такую точку зрения.

23 октября Трамп заявил журналистам, что участвует в переговорах по Карабаху. «Мы работаем с Арменией. У нас очень хорошие отношения с Арменией. <...> Посмотрим, как будет дальше. Я думаю, был достигнут очень хороший прогресс», — заявил Трамп. Он не уточнял, общался ли он с лидерами Армении и Азербайджана.

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Фото:Арам Нерсесян / РИА Новости

Ранее госсекретарь Майк Помпео встречался с главами МИД Армении и Азербайджана Зограбом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым.

1 октября президенты России, Франции и США (эти три страны являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта в нагорном Карабахе) выпустили совместное заявление. В нем они призвали к немедленному прекращению боевых действий и возвращению к переговорам.

Через четыре дня с заявлением выступили министры иностранных дел тех же государств, в котором также призвали стороны к «немедленному и безоговорочному установлению режима прекращения огня».

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Фото:Азиз Каримов / AP

Конфликт из-за Нагорного Карабаха обострился в конце сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в начале боевых действий и эскалации. В Азербайджане считают, что территория Нагорного Карабаха была оккупирована Арменией и называют ее местом исконного проживания азербайджанцев. В Армении в свою очередь заявляют, что Азербайджан намеревается уничтожить армянский народ.

Обе стороны обвиняют друг друга в отсутствии стремления к урегулированию конфликта.

С начала эскалации дважды — 10 и 17 октября — были достигнуты договоренности о режиме перемирия, однако в обоих случаях он нарушался, в чем стороны обвиняли друг друга.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

Автор
Мария Лисицына
Дмитрий Песков Нагорный Карабах Дональд Трамп
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