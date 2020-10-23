В Кремле отреагировали на слова Трампа о хорошем прогрессе по Карабаху

1 октября президенты России, Франции и США (эти три страны являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта в нагорном Карабахе) выпустили совместное заявление. В нем они призвали к немедленному прекращению боевых действий и возвращению к переговорам.
Через четыре дня с заявлением выступили министры иностранных дел тех же государств, в котором также призвали стороны к «немедленному и безоговорочному установлению режима прекращения огня».
Конфликт из-за Нагорного Карабаха обострился в конце сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в начале боевых действий и эскалации. В Азербайджане считают, что территория Нагорного Карабаха была оккупирована Арменией и называют ее местом исконного проживания азербайджанцев. В Армении в свою очередь заявляют, что Азербайджан намеревается уничтожить армянский народ.
Обе стороны обвиняют друг друга в отсутствии стремления к урегулированию конфликта.
С начала эскалации дважды — 10 и 17 октября — были достигнуты договоренности о режиме перемирия, однако в обоих случаях он нарушался, в чем стороны обвиняли друг друга.
История нагорнокарабахского конфликта
Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).
С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.
Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.
В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.
Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.
Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.