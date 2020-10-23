В Кремле отреагировали на слова Трампа о хорошем прогрессе по Карабаху

Ранее президент США заявил, что по вопросу Нагорного Карабаха был достигнут «очень хороший прогресс». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в Кремле пока не знают, что имел в виду лидер США

Дмитрий Песков (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

В Кремле не знают, что имел в виду президент США Дональд Трамп, когда говорил о том, что по вопросу Нагорного Карабаха достигнут «очень хороший прогресс», передает «РИА Новости».

«Мы пока не знаем», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос о том, разделяют ли в Кремле такую точку зрения.

23 октября Трамп заявил журналистам, что участвует в переговорах по Карабаху. «Мы работаем с Арменией. У нас очень хорошие отношения с Арменией. <...> Посмотрим, как будет дальше. Я думаю, был достигнут очень хороший прогресс», — заявил Трамп. Он не уточнял, общался ли он с лидерами Армении и Азербайджана.

Ранее госсекретарь Майк Помпео встречался с главами МИД Армении и Азербайджана Зограбом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым.