Кремль увидел на выборах в США «соревнование в нелюбви к России»

Дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена в Кремле, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, не смотрели, но о том, что константой избирательных процессов в США стала нелюбовь к России, сожалеют

Джо Байден и Дональд Трамп (Фото: Jim Bourg / Reuters)

Тема России затрагивается во время предвыборных кампаний в США, это вызывает сожаление, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя прошедшие дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена, передает «РИА Новости».

«Соревнования в большей нелюбви к России — это уже стало такой константой, наверное, всех избирательных процессов в Соединенных Штатах Америки, к нашему сожалению. Мы прекрасно себе отдаем в этом отчет и можем только выразить сожаление», — сказал представитель Кремля.

Сами дебаты Трампа и Байдена в Кремле, по словам Пескова, не смотрели, хотя и отслеживали сообщения о них в СМИ.

«Все-таки, наверное, главным адресатом этих дебатов является американский электорат, то есть обычные американцы. Это им судить, кто там на этих дебатах победил, а не нам», — добавил пресс-секретарь президента России.