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Выборы в США ,  
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Кремль увидел на выборах в США «соревнование в нелюбви к России»

Дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена в Кремле, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, не смотрели, но о том, что константой избирательных процессов в США стала нелюбовь к России, сожалеют
Джо Байден и Дональд Трамп
Джо Байден и Дональд Трамп (Фото: Jim Bourg / Reuters)

Тема России затрагивается во время предвыборных кампаний в США, это вызывает сожаление, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя прошедшие дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена, передает «РИА Новости».

«Соревнования в большей нелюбви к России — это уже стало такой константой, наверное, всех избирательных процессов в Соединенных Штатах Америки, к нашему сожалению. Мы прекрасно себе отдаем в этом отчет и можем только выразить сожаление», — сказал представитель Кремля.

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Дональд Трамп и Джо Байден

Сами дебаты Трампа и Байдена в Кремле, по словам Пескова, не смотрели, хотя и отслеживали сообщения о них в СМИ.

«Все-таки, наверное, главным адресатом этих дебатов является американский электорат, то есть обычные американцы. Это им судить, кто там на этих дебатах победил, а не нам», — добавил пресс-секретарь президента России.

В ходе состоявшегося накануне заключительного раунда предвыборных теледебатов действующий президент США Дональд Трамп заявил, что его соперник, кандидат от Демократической партии Джо Байден, получил от России $3,5 млн.

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«Джо получил $3,5 млн от России, они пришли через Путина», — сказал Трамп, отметив, что рано или поздно Байдену придется «объяснить это». В свою очередь, кандидат от демократов заверил, что «ни пенни» от Москвы не получал, и пообещал призвать Россию к ответу за попытки вмешательства в избирательный процесс в США (Москва подобные обвинения отрицает).

Кроме того, Байден напомнил о сообщениях, что Россия «назначала награды за головы американских солдат в Афганистане», и заявил, что Трамп ничего с этим не сделал. Трамп же упрекнул Байдена, что в бытность вице-президентом США тот никак не воспрепятствовал присоединению к России Крыма.

Трамп упрекнул Байдена за российский Крым
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Джо Байден (слева) и Дональд Трамп

Согласно опросу CNN, победу в дебатах одержал соперник действующего президента: ему отдали победу 53% избирателей, следивших за выступлениями двух кандидатов. В поддержку Трампа высказались только 39%. Зрители сочли, что критика Байдена в адрес главы государства была в значительной степени справедливой (73 против 26%), и разделились во мнениях, были ли справедливыми нападки на него Трампа (50% решили, что да, 49% — что нет).

Выборы президента пройдут в США 3 ноября.

Автор
Евгений Калюков
Дмитрий Песков Дональд Трамп Джо Байден
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