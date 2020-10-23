Финальные дебаты Трампа и Байдена. Главное

Отношения с Россией

Одними из наиболее острых вопросов стали «рука Москвы» и тема вмешательства в выборы. В получении поддержки от Кремля политики обвиняли друг друга, и каждый из кандидатов заявил, что Россия хочет именно его поражения. Действующий глава Соединенных Штатов объявил, что «никогда не брал никаких денег от России» в отличие от своего оппонента. «Джо получил $3,5 млн от России, они пришли через Путина, потому что он был в очень хороших отношениях с бывшим мэром Москвы, с женой мэра Москвы (Еленой Батуриной. — РБК)», — сказал Трамп. (В сентябре отчет о том, что сын кандидата Хантер Байден получал средства сомнительного происхождения от вдовы Лужкова, подготовили сенаторы; представитель Батуриной тогда отказался от комментариев.) Байден в ответ заявил, что не брал у иностранных государств «ни пенни».

Трамп напомнил, что именно в период вице-президентства Байдена Крым стал российским. Он отметил, что поставил Украине вооружения, тогда как прежняя администрация «продавала ей подушки». Кроме того, Трамп заявил, что активно вводил санкции против России и добился увеличения финансирования НАТО.

Байден упрекнул Трампа, что тот не обсуждал с руководством России недопустимость иностранного вмешательства в американские выборы. По его оценке, в нынешние выборы «вовлечена Россия, в какой-то степени вовлечен Китай и теперь мы узнали, что вовлечен Иран». Кроме того, кандидат напомнил о сообщениях, что Россия «назначала награды за головы американских солдат в Афганистане», и заявил, что Трамп ничего с этим не сделал. Действующий президент эти сообщения опровергал, как и Москва.

Китай, Иран и КНДР

Байден упрекнул Трампа и в попустительстве КНДР, напомнив, что тот называл Ким Чен Ына своим другом, хотя Пхеньян активно наращивает количество ракет, способных поразить США. В ответ президент заявил, что ему удалось избежать войны с КНДР, а «хорошие отношения с лидерами других стран — хорошая вещь». На это Байден ответил, что у США были хорошие отношения и с Адольфом Гитлером, перед тем как тот развязал Вторую мировую войну.

Кандидат от демократов напомнил об обвинениях в адрес президента США о наличии у того бизнеса и счетов в Китае (об этой истории перед дебатами писала The New York Times). Он заявил, что Трамп выплатил в бюджет КНР больше налогов, чем в казну Соединенных Штатов. Байден пообещал заставить Китай «играть по правилам», отметив, что по вине Трампа дефицит в торговле с КНР вырос.

Другие темы

Остро разошлись кандидаты и во взглядах по вопросу энергетики. Так, Байден пообещал заняться переводом США на возобновляемые источники энергии и прекратить со временем предоставлять субсидии нефтяной промышленности. В ответ на это Трамп обвинил соперника в подготовке к уничтожению нефтяной отрасли и заявил, что сам он спас нефтяников во время весеннего кризиса, поддержав сделку ОПЕК+.

Трамп заявил, что он последний, кого можно назвать расистом, и что «со времен Авраама Линкольна никто не сделал столько для чернокожих». Байден, однако, настаивал на том, что в США так и не изжит «системный расизм», но пообещал, что займется его ликвидацией согласно разработанному плану.

Итоги

В соответствии с опросом CNN победу в дебатах одержал соперник действующего президента: ему отдали победу 53% избирателей, следивших за выступлениями двух кандидатов. В поддержку Трампа высказались только 39%. Зрители сочли, что критика Байдена в адрес главы государства была в значительной степени справедливой (73 против 26%), и разделились во мнениях, были ли справедливыми нападки на него Трампа (50% решили, что да, 49% — что нет).

CNN в то же время отмечает, что для Трампа это более позитивный результат, чем после первых дебатов: тогда ему победу отдали только 28% респондентов.