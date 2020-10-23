Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 октября
USD ЦБ: 77,08 (+0,05) Инвестиции, 22 окт, 12:57
Курс евро на 23 октября
EUR ЦБ: 91,36 (+0,01) Инвестиции, 22 окт, 12:57
Microsoft решила отсудить права на торговый знак Minecraft в России Технологии и медиа, 06:00 Трамп анонсировал появление вакцины от коронавируса в ближайшее время Политика, 05:28 Деньги на колесах: как бизнес становится мобильным и как это сделать РБК и VW коммерческие автомобили, 05:18 Трамп обвинил Байдена в получении денег через Путина Политика, 05:13 Песков исключил намерение России терпеть хамство со стороны Запада Политика, 04:57 Росприроднадзор оценил размер нефтяного пятна у Находки Общество, 04:38 Сервисы доставки сообщили о нехватке курьеров Бизнес, 04:25 На что Валерий Меладзе тратит больше всего денег РБК и ВТБ Привилегия, 04:09 Трамп и Байден вышли на заключительные дебаты. Прямая трансляция Политика, 04:00 Эксперты назвали нуждающиеся в работниках сферы Общество, 04:00 Reuters узнал о планах Трампа рассекретить документы о «помощи» России Политика, 03:24 США расширили список санкций по «Хезболлах» и Ирану Политика, 03:19 Врачи назвали способы сохранить кожу рук после антисептиков против COVID Общество, 03:06 ЦСКА, курьезы и рекорды. Лучшие моменты Лиги Европы Спорт, 03:04
Политика ,  
0 

Трамп обвинил Байдена в получении денег через Путина

Американский президент Дональд Трамп заявил, что его соперник, кандидат от Демократической партии Джо Байден получил от России $3,5 млн. Об этом Трамп сказал в ходе финальных предвыборных дебатов, трансляцию которых ведет РБК.

«Джо получил $3,5 млн от России, они пришли через Путина, потому что он был в очень хороших отношениях с бывшим мэром Москвы, с женой мэра Москвы. Когда-нибудь тебе придется объяснить это», — сказал Трамп. При этом президент отметил, что сам он никогда не получал деньги от России.

Байден в свою очередь отверг обвинения Трампа. «Я ни пенни не взял ни от одного государства», — сказал он.

В конце сентября сенаторы-республиканцы опубликовали доклад, в котором, в частности, говорилось что сын Джо Байдена Хантер, его родственники и деловой партнер Девон Арчер получили миллионы долларов сомнительного происхождения от иностранных граждан, в том числе от вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной.

Трамп и Байден вышли на заключительные дебаты. Прямая трансляция
Политика

Материал дополняется.

Автор
Анастасия Батманова
Дональд Трамп Джо Байден
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter