Трамп упрекнул Байдена за российский Крым

Джо Байден (слева) и Дональд Трамп (Фото: Jim Bourg / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп в ходе заключительного раунда предвыборных теледебатов раскритиковал своего оппонента, кандидата от Демократической партии Джо Байдена за то, что он не смог помешать присоединению Крыма к России. Трансляцию дебатов вел РБК.

«Именно при нем [Байдене] Россия забрала себе часть Украины», — сказал Трамп.

Президент отметил, что поставил Украине вооружение, тогда как прежняя администрация «продавала ей подушки».

Трамп также заявил, что он ввел санкции против России, а также усилил военные возможности НАТО.

В свою очередь, Байден упрекнул Трампа в том, что тот не обсуждал с руководством России недопустимость иностранного вмешательства в американские выборы (Москва отрицает вмешательство в американские выборы).