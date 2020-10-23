Байден обещал призвать Россию к ответу за «вмешательство» в выборы США

Россия, Китай и Иран должны будут ответить за «вмешательство» в избирательный процесс в США. Об этом заявил во время заключительного раунда предвыборных теледебатов кандидат от Демократической партии США Джозеф Байден. Трансляцию ведет РБК.

В ходе дебатов корреспондент телеканала NBC Кристен Уэлкер попросила Байдена прокомментировать выступление директора Национальной разведки США Джона Рэтклиффа, который ранее заявил, что Россия и Иран получили информацию о регистрации американских избирателей и хотят влиять на выборы.

«Любая страна, какой бы они ни была, вмешивающаяся в американские выборы, поплатится», — сказал Байден, упомянув Россию, КНР и Иран.

«Они поплатятся, если меня изберут [президентом США]. Они нарушают суверенитет Америки», — добавил демократ.