Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 октября
USD ЦБ: 77,08 (+0,05) Инвестиции, 22 окт, 12:57
Курс евро на 23 октября
EUR ЦБ: 91,36 (+0,01) Инвестиции, 22 окт, 12:57
«Коммерсантъ» узнал о новом механизме выплат медикам за работу с COVID Общество, 06:28 Байден обещал призвать Россию к ответу за «вмешательство» в выборы США Политика, 06:16 Как добывают уран «РБК Стиль» и «Росатом», 06:15 Microsoft решила отсудить права на торговый знак Minecraft в России Технологии и медиа, 06:00 Трамп анонсировал появление вакцины от коронавируса в ближайшее время Политика, 05:28 Деньги на колесах: как бизнес становится мобильным и как это сделать РБК и VW коммерческие автомобили, 05:18 Трамп обвинил Байдена в получении денег через Путина Политика, 05:13 Песков исключил намерение России терпеть хамство со стороны Запада Политика, 04:57 Росприроднадзор оценил размер нефтяного пятна у Находки Общество, 04:38 Сервисы доставки сообщили о нехватке курьеров Бизнес, 04:25 На что Валерий Меладзе тратит больше всего денег РБК и ВТБ Привилегия, 04:09 Трамп и Байден вышли на заключительные дебаты. Видео Политика, 04:00 Эксперты назвали нуждающиеся в работниках сферы Общество, 04:00 Reuters узнал о планах Трампа рассекретить документы о «помощи» России Политика, 03:24
Выборы в США ,  
0 

Байден обещал призвать Россию к ответу за «вмешательство» в выборы США

Россия, Китай и Иран должны будут ответить за «вмешательство» в избирательный процесс в США. Об этом заявил во время заключительного раунда предвыборных теледебатов кандидат от Демократической партии США Джозеф Байден. Трансляцию ведет РБК.

В ходе дебатов корреспондент телеканала NBC Кристен Уэлкер попросила Байдена прокомментировать выступление директора Национальной разведки США Джона Рэтклиффа, который ранее заявил, что Россия и Иран получили информацию о регистрации американских избирателей и хотят влиять на выборы.

«Любая страна, какой бы они ни была, вмешивающаяся в американские выборы, поплатится», — сказал Байден, упомянув Россию, КНР и Иран.

«Они поплатятся, если меня изберут [президентом США]. Они нарушают суверенитет Америки», — добавил демократ.

Кремль ответил на обвинения Нацразведки США в попытке вмешаться в выборы
Политика
Фото:Melissa Sue Gerrits / Getty Images

Накануне глава Национальной разведки Джон Рэтклифф заявил о том, что Россия и Иран предприняли попытку вмешаться в ход выборов в США. 

В частности, как заявил Рэтклифф, к России и Ирану попала информация о регистрации американских избирателей, и эти данные могут быть использованы для того, чтобы «посеять хаос и подорвать доверие» к выборам.

Читайте на РБК Pro
Закат бюрократии: почему компаниям пора избавляться от лишних начальников Пять полезных в карьере личных недостатков Коворкинг в горах: как в США придумали новую модель горнолыжных курортов Слезь с дохлой лошади: как вовремя понять, что стартап обречен

Как отметил глава нацразведки США, иностранные действующие лица могут использовать эту информацию для передачи избирателям дезинформации, чтобы «посеять хаос и подорвать доверие». Кроме того, Рэтклифф призвал американцев «не допустить, чтобы эти усилия принесли желаемый эффект».

В начале октября американские конгрессмены внесли в палату представителей конгресса США новый проект о санкциях против «вмешательства» России. Один из авторов проекта конгрессмен Брэд Шерман на своей странице пояснил, что, хотя администрация Дональда Трампа и признала российское вмешательство в выборы, она не предприняла никаких значимых действий, чтобы противостоять этой угрозе в будущем.

Дональд Трамп Джо Байден дебаты выборы президента США Китай Иран вмешательство
Материалы по теме
Кремль назвал параноидальными сообщения о вмешательстве России в выборы
Политика
Конгрессмены внесли новый проект о санкциях против «вмешательства» России
Политика
МИД предложил США обсудить обвинения во вмешательстве
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter