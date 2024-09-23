Зеленский назвал ближайшие месяцы решающими

Украина должна определить, каким будет итог боевых действий, но времени остается мало, заявил Зеленский, готовящийся представить США «план победы» Украины. Кремль призвал дождаться обнародования плана, прежде чем его анализировать

Владимир Зеленский (Фото: Claudia Greco / Reuters)

Следующие несколько месяцев будут решающими в военном конфликте, заявил президент Украины Владимир Зеленский на вручении награды Американской академии достижений. По его словам, остается мало времени, чтобы определить, каким будет результат боевых действий, но сделать это должна Украина.

Зеленский вновь заявил, что представит «план победы» Украины властям Соединенных Штатов. План из пяти пунктов украинский президент анонсировал в сентябре. Газета The Times накануне писала, что в украинский план войдут гарантии безопасности, запрос о «специфическом» современном оружии для Киева, международная финансовая помощь и продолжение операции ВСУ в Курской области. Пятый пункт не назывался. Украинский телеканал «Суспільне» уточнил, что реализация первых четырех пунктов запланирована на период с октября по декабрь, а последнего — после завершения конфликта. Зеленский также говорил, что Киев работает над планом, который станет фундаментом для переговоров с Россией, и в нем уже есть три пункта.

Российский президент Владимир Путин называл священным долгом российских военных сделать все, чтобы выбить украинские силы из Курской области. Своей цели там ВСУ не достигли, но получили большие потери в живой силе и технике, отмечал глава государства. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя план Зеленского, призвал дождаться его официального представления, а потом уже анализировать. В Кремле также говорили, что очертаний мирного урегулирования конфликта пока не прослеживается.