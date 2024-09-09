Кремль не увидел очертаний мирного урегулирования на Украине

Россия слышит заявления из европейских государств по поводу урегулирования, но не «из той страны, которая дирижирует всем коллективным Западом», сказал Песков. Накануне активизировать мирный процесс призвал Шольц

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Сейчас нет предпосылок для урегулирования военного конфликта между Россией и Украиной мирными средствами, «пока какие-то очертания фактически не прослеживаются», заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы слышим разные заявления из европейских стран, но мы не видим на этот счет заявлений, собственно, из той страны, которая дирижирует всем этим процессом, дирижирует всем коллективным Западом», — сказал он (цитата по ТАСС).

Так Песков ответил на просьбу прокомментировать слова канцлера Германии Олафа Шольца о том, что настал подходящий момент, для того чтобы «обсудить, как можно быстрее выйти из этой военной ситуации и достичь мира». Шольц считает, что вторая мирная конференция по Украине должна пройти с участием России и такого же мнения придерживается украинский президент Владимир Зеленский.

Первый «саммит мира» прошел в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня, в нем приняли участие представители более 90 государств, но Россию не пригласили. В итоговое коммюнике вошли три пункта «формулы мира» Зеленского — о ядерной и продовольственной безопасности и обмене пленными по формуле «всех на всех». Российские власти считают неприемлемыми условия, выдвигаемые Украиной, а среди собственных называют полный вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание этих регионов российскими на международных уровнях, а также отмену западных санкций. Возможность участия во втором «саммите мира» Москва исключает.

Что касается мирных переговоров, российские власти не раз заявляли, что готовы к ним, но после атаки ВСУ на Курскую область президент Владимир Путин заявил, что считает диалог бесперспективным. 2 сентября он выразил уверенность, что операция ВСУ провалится, после чего Украина захочет перейти к переговорам. По словам Путина, Россия никогда не отказывалась от решения вопросов мирными средствами, «но надо, конечно, разобраться с этими бандитами», проникшими на территорию региона.