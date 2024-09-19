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Военная операция на Украине ,  
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Российские войска взяли Георгиевку в ДНР

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Военная операция на Украине
Георгиевка находится примерно в 12 км к востоку от города Курахово
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские войска установили контроль над селом Георгиевка в ДНР, сообщило Министерство обороны.

Село расположено в Марьинском районе, примерно в 12 км к востоку от города Курахово.

На различных направлениях в зоне военной операции за последние сутки также произошли следующие события:

  • подразделения группировки «Север» нанесли удары по позициям трех украинских бригад в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск и Харьков, отражена одна контратака;
  • подразделения группировки «Запад» нанесли удары по позициям восьми бригад в районах населенных пунктов Ковшаровка, Василевка, Петропавловка, Боровая, Кругляковка, Красный Лиман, Серебрянка, Нововодяное;

  • подразделения группировки «Юг» нанесли удары по позициям семи бригад в районах населенных пунктов Константиновка, Курахово, Григоровка, Зализнянское, Часов Яр;

  • подразделения группировки «Центр» нанесли удары по позициям четырех бригад в районах населенных пунктов Дзержинск, Калиново, Горького, Михайловка, Розовка, отразили девять контратак;

  • подразделения группировки «Восток» нанесли удары по позициям двух бригад в районах населенных пунктов Доброволье и Золотая Нива, отразили две контратаки;

  • подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по позициям двух бригад в районах населенных пунктов Веселянка и Юльевка.

Потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 1900 человек. Среди уничтоженной техники в сводке упомянуты в том числе САУ Caesar, две САУ «Гвоздика», САУ Braveheart, САУ «Богдана», РСЗО «Верба», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

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