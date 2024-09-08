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Военная операция на Украине ,  
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Российские войска заняли Новогродовку в ДНР

Сюжет
Военная операция на Украине
На прошлой неделе Минобороны сообщило, что взята Николаевка, расположенная неподалеку
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Российские войска установили контроль над городом Новогродовка в ДНР, сообщило Министерство обороны. Он расположен в Покровском районе к северо-западу от Донецка.

Город взяли подразделения группировки войск «Центр».

29 августа Минобороны сообщило, что войска взяли Николаевку — она расположена к востоку от Новогродовки. Ранее в этом районе были заняты Орловка и Желанное.

В сводке министерства от 8 сентября также говорится, что западная группировка войск улучшила тактическое положение, а южная продолжила «продвижение в глубину обороны» ВСУ.

Российские войска нанесли удары по пункту дислокации центра специальных операций «Юг», цехам производства беспилотников.

Силы ПВО сбили четыре французские аваибомбы Hammer и четыре снаряда HIMARS, а также 23 беспилотника.

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