Песков отреагировал на слова Макрона о «переосмыслении» связей с Россией

Макрон отметил, что в Европе следует подумать о будущем с учетом того, что она не ограничивается ЕС и НАТО. Песков отметил, что идет изменение всей архитектуры безопасности континента и Россия хочет обеспечить свои интересы

Эмманюэль Макрон (Фото: Thibault Camus / Reuters)

Формирование новой системы международных отношений потребует очень много усилий и будет касаться России в части обеспечения интересов ее безопасности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так он отреагировал на слова французского президента Эмманюэля Макрона, который накануне заявил, что Европе в будущем необходимо будет «переосмыслить» отношения с Россией. По мнению главы государства, следует задуматься о «мире в Европе завтрашнего дня» при участии всех заинтересованных сторон и с учетом того, что Европа «не ограничивается Евросоюзом и НАТО».

«Очевидно, что в связи с тем, что меняется стремительно архитектура безопасности Европы, предстоит вообще отстроить новую архитектуру безопасности Европы. Меняется вся система международных отношений. Поэтому это в будущем потребует очень много усилий. И, конечно, это будет предметом особой озабоченности для нас — с тем, чтобы обеспечить наши законные интересы безопасности, соответствующую систему гарантий и так далее», — сказал Песков.

Макрон также заявил, что нынешний мировой порядок «неполноценен и несправедлив» и нужно сосредоточиться на «построении нового». По словам президента Франции, в основу существующего мирового порядка не вошли проблемы, которые возникли позже и стали доминирующими, — «климат и технологическая революция». Кроме того, уверен он, необходимо более активное участие в международных организациях «густонаселенных стран, которые еще не существовали, когда формировался нынешний мировой порядок».

Другие мировые лидеры тоже отмечали необходимость построить иной мировой порядок. Президент Владимир Путин говорил, что перед Россией стоит задача строительства нового мира, который будет «миром коллективных решений», причем эти решения будут приниматься тем составом участников, кто способен внести значительный вклад в урегулирование конкретной проблемы. Кроме того, в нем все должны чувствовать себя в безопасности и понимать, что их мнение уважается.

Президент США Джо Байден тоже высказывался на эту тему. «Мы жили в послевоенном периоде в течение 50 лет, и все работало чертовски хорошо, но это выдохлось», — говорил он.