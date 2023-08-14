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WSJ назвала проигравших в «новом мировом порядке»

WSJ: Великобритания и Сингапур остались позади в «новом мировом порядке»
Небольшие страны оказались позади «в новую эру агрессивной промышленной политики», пишет газета. Промышленно развитым, таким как Великобритания и Сингапур, не хватает масштаба, чтобы конкурировать с крупнейшими экономиками

В то время как крупнейшие экономики мира предлагают огромные субсидии и протекционизм, стремясь завоевать «отрасли будущего», небольшие страны — от Великобритании до Сингапура — остаются позади, пишет газета The Wall Street Journal.

Новые налоговые кредиты для производства аккумуляторов, оборудования для солнечной энергетики и других зеленых технологий привлекают поток капитала в США, ЕС пытается ответить собственным пакетом поддержки возобновляемой энергии. Япония объявила о планах по заимствованию $150 млрд для финансирования инвестиций в зеленые технологии. Страны стремятся стать менее зависимыми от Китая, который имеет явное преимущество в ряде областей, включая производство аккумуляторов и полезные ископаемые для этого.

Однако небольшие государства оказались позади «в новую эру агрессивной промышленной политики». Промышленно развитым странам, таким как Великобритания и Сингапур, не хватает средств, чтобы конкурировать с крупнейшими экономическими блоками в предоставлении субсидий. Развивающиеся рынки, такие как Индонезия, также под угрозой, отмечает WSJ.

Правительство Германии предложило американской компании Intel субсидию в размере $11 млрд на строительство двух заводов по производству полупроводников. По словам канцлера Олафа Шольца, это крупнейшая прямая иностранная инвестиция в истории его страны.

Это значительно превышает годовой бюджет министерства торговли и промышленности Сингапура. «Позвольте мне говорить откровенно: мы не можем позволить себе превзойти больших мальчиков», — заявил заместитель премьер-министра Сингапура Лоуренс Вонг сторонникам на недавнем митинге.

Британский стартап по производству аккумуляторов Nexeon в прошлом году привлек более $200 млн из-за рубежа. Его первый завод будет построен в Южной Корее, а затем, возможно, в Северной Америке. «Но не в Великобритании, к сожалению», — обратил внимание генеральный директор Nexeon Скотт Браун. Компания не думает, что ситуация изменится без дополнительной государственной поддержки отрасли.

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Компания AMTE Power, один из немногих отечественных производителей аккумуляторов в Великобритании, не исключила, что может передумать строить завод стоимостью более $200 млн в Шотландии из-за разницы в субсидиях, предлагаемых в США и Евросоюзе.

Для сравнения, Соединенные Штаты предлагают $369 млрд в рамках закона о снижении инфляции. Немецкий автопроизводитель BMW собирается строить новый завод по производству аккумуляторов в штате Южная Каролина. Южнокорейские Hyundai и LG объявили о строительстве завода стоимостью $4,3 млрд в Джорджии, а японская Panasonic намерена выпускать аккумуляторы в Канзасе.

Индонезия благодаря никелю рассчитывала стать мировым лидером в производстве аккумуляторов для электромобилей. Однако правила США запрещают предоставлять субсидии на эти цели при использовании ресурсов стран, которые не являются частью зоны свободной торговли, пишет издание.

Как писала газета The Times в мае, британское правительство считает, что в случае эскалации «войны субсидий» между США и Китаем экономика королевства пострадает больше, чем американская, китайская или европейская. Вашингтон станет проводить политику протекционизма, даже если она будет «за счет Британии». Страна оказалась вне крупнейших торговых блоков и лишена экономической мощи сверхдержав, считают в Лондоне.

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Теги
Елена Чернышова
протекционизм субсидии зеленые технологии США ЕС Великобритания
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