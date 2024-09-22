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Макрон заявил о необходимости для Европы «переосмыслить» связи с Россией

Макрон: Европа должна в будущем переосмыслить отношения с Россией ради мира
В будущем Европе придется «переосмыслить» отношения с Россией и сосредоточиться на построении «нового мирового порядка», который будет учитывать интересы всех игроков, заявил Макрон

Европе в будущем необходимо будет «переосмыслить» отношения с Россией, заявил французский президент Эмманюэль Макрон на международной конференции по вопросам мира во Дворце конгрессов в Париже.

По его словам, необходимо задуматься о «мире в Европе завтрашнего дня» при участии всех заинтересованных сторон и с учетом того, что Европа «не ограничивается Евросоюзом и НАТО». «Мы пытаемся развивать Европейское политическое сообщество, но нам нужно будет задуматься о новой форме организации Европы, а затем переосмыслить наши связи с Россией, [подумав] о мире на этом [европейском] континенте», — сказал Макрон (цитата по ТАСС).

Французский президент подчеркнул, что страны Европы и мира должны сосредоточиться на «построении нового мирового порядка» — нынешний «неполноценен и несправедлив», поскольку «задуман в конце Второй мировой войны». По мнению Макрона, в основе существующего мирового порядка не вошли проблемы, которые возникли позже и стали доминирующими — «климат и технологическая революция».

Кроме того, уверен он, необходимо более активное участие в международных организациях «густонаселенных стран, которые еще не существовали, когда формировался нынешний мировой порядок». Президент Франции рассказал, что намерен поднять этот вопрос в выступлении на 79-й сессии Генассамблеи ООН, которая пройдет 22-23 сентября.

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Фото:Predrag Milosavljevic / Xinhua / Global Look Press

Макрон прошедшей весной говорил, что европейским странам следует быть готовыми к налаживанию отношений с Россией после окончания конфликта на Украине. По его мнению, необходимо выстраивать новую систему европейской безопасности, именно она поможет после окончания конфликта на Украине «выстроить отношения» с Россией, у которой есть баллистические ракеты и ядерное оружие.

В Кремле после этого заявления сообщили, что Россия намерена выстраивать отношения с Европой «на новых основах» после окончания конфликта на Украине. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что конфликт «рано или поздно» завершится победой Москвы, а отношения, какие были прежде, выстроить уже не получится. Песков подчеркнул, что Россия не представляет угрозы для стран Европы и рассчитывает, «что и в Европе никто не представляет угрозы для Российской Федерации».

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Эмманюэль Макрон Франция Европа
Эмманюэль Макрон фото

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
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