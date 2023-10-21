Байден заявил, что человечеству нужен новый мировой порядок

Джо Байден (Фото: Samuel Corum / Getty Images)

Президент США Джо Байден, выступая на предвыборном приеме в Вашингтоне, заявил, что человечество нуждается в «новом мировом порядке» на смену тому, который держался последние 50 лет.

«Я думаю, что у нас есть возможность сделать что-то, если мы достаточно смелы и уверены в себе, чтобы объединить мир так, как никогда раньше. Мы жили в послевоенном периоде в течение 50 лет, и все работало чертовски хорошо, но это выдохлось. Нужен новый — новый мировой порядок в некотором смысле», — сказал он.

Он подчеркнул, что настроен оптимистично, однако от событий ближайшего времени будет многое зависеть. «Мы находимся в переломном моменте истории и это означает, что решения, которые мы примем в следующие четыре или пять лет, будут определять, как будут выглядеть следующие четыре или пять десятилетий», — пояснил он.

Президент США не в первый раз упоминает о необходимости выстроить новый миропорядок. Так, в марте 2022 года, после начала военной спецоперации на Украине, Байден говорил, что миропорядку нужно обновление. «Как сказал мне на днях один из высокопоставленных военных на секретной встрече, в период с 1900 по 1946 год погибло 60 миллионов человек. И с тех пор мы установили либеральный мировой порядок, и этого не происходит. Множество людей умирает, но хаоса и близко нет. И сейчас настало время, когда все меняется... Будет новый мировой порядок, и мы должны возглавить его. И мы должны объединить для этого остальной свободный мир», — говорил он.

Со схожими заявлениями выступал и госсекретарь США Энтони Блинкен, констатировавший завершение эпохи, начавшейся после завершения холодной войны. Конец холодной войны вызывал надежды на установление стабильности и мира, международного сотрудничества, на распространение прав человека, политическую либерализацию и экономическое сотрудничество стран, говорилон, отметив, что прогресс действительно был. Госсекретарь назвал действия России на Украине «самой непосредственной, наиболее острой угрозой международному порядку, закрепленному в Уставе ООН», и его ключевым принципам территориальной целостности, суверенитета, универсальных прав человека.

Президент Владимир Путин не раз говорил о планах построить новый миропорядок, отличающийся от того, который предлагает Запад. «Как бы западные и так называемые наднациональные элиты ни пытались сохранить существующий порядок вещей, наступает все-таки новая эпоха, новый этап в мировой истории, и только подлинно суверенные государства могут обеспечить высокую динамику роста», — говорил президент.