Путин: перед Россией стоит задача строительства нового мира

Путин заявил о стоящей перед Россией задаче построить новый мир

Перед Россией стоит задача строительства нового мира. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

«На таких определяющих этапах роль и ответственность таких как вы, уважаемые коллеги, интеллектуалов, чрезвычайно велика», — подчеркнул он.

Ранее Путин неоднократно заявлял, что создание многополярного мира неизбежно и исторически необходимо.

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