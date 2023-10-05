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Встреча «Валдайского клуба» с Владимиром Путиным ,  
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Путин заявил о стоящей перед Россией задаче построить новый мир

Путин: перед Россией стоит задача строительства нового мира
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Встреча «Валдайского клуба» с Владимиром Путиным

Перед Россией стоит задача строительства нового мира. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

«На таких определяющих этапах роль и ответственность таких как вы, уважаемые коллеги, интеллектуалов, чрезвычайно велика», — подчеркнул он.

Ранее Путин неоднократно заявлял, что создание многополярного мира неизбежно и исторически необходимо.

Материал дополняется.

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Виктория Громова Виктория Громова
Владимир Путин Россия задача Валдайский клуб
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