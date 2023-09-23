Тайвань предупредил о потере контроля над ситуацией из-за учений Китая
Ситуация вокруг Тайваня может выйти из-под контроля из-за участившихся военных учений, которые Китай проводит в акватории рядом с островом. Об этом заявил министр обороны Тайваня Чиу Гочэн, сообщает Reuters.
«Риски из-за деятельности [Китая], связанной с самолетами, кораблями и оружием, возрастут, и обе стороны должны обратить на это внимание», — сказал министр.
Чиу Гочэн отметил, что возрастет и риск случайного столкновения, которое может спровоцировать эскалацию конфликта.
С 17 по 18 сентября Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову 103 летательных аппаратов китайской армии. «40 из обнаруженных самолетов пересекли срединную линию Тайваньского пролива или вошли в юго-западную и юго-восточную зону ПВО Тайваня», — отметили в Минобороны острова.
В сообщении ведомства также говорится, что «непрекращающаяся военная активность армии КПК (Коммунистической партии Китая. — РБК) легко может привести к обострению напряженности, а также к ухудшению региональной безопасности». В Минобороны призвали Пекин взять на себя ответственность и немедленно «прекратить подобные односторонние разрушительные действия».
После того, как в августе 2022 года Тайвань посетила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, китайская армия регулярно проводит учения вокруг острова. Пекин считает Тайвань своей территорией и визиты официальных лиц других стран рассматривает как поддержку его независимости.
Тайвань отделился от континентальной части страны в 1949 году, власти острова не признают коммунистический Китай легитимным. Пекин считает Тайвань своей отколовшейся провинцией, в то время как Тайбэй отвергает модель «Одна страна — две системы», предложенную КНР.
В «Белой книге», в которой изложена национальная оборонная стратегия, Китай не исключал силового решения тайваньского вопроса в случае отсутствия продвижения мирных усилий, направленных на воссоединение. В частности, такое решение может быть принято при возможном вмешательстве внешних сил и тех, кто поддерживает независимость островного государства.
Меры поддержки бизнеса от государства за август
Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»
Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний
Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации
Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление
Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика
От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации
Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости
Три ошибки цифровой трансформации
Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире