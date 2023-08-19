Китай заявил о решительных мерах из-за слов вице-президента Тайваня

После слов кандидата в президенты Тайваня о независимости острова Китай предупредил об угрозе войны и «решительных мерах» против «сепаратистов». Также Пекин начал учения возле Тайваня в качестве «сурового предупреждения»

Лая Циндэ (Фото: Walid Berrazeg / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Пекин предупредил о «решительных мерах» против сепаратистов, выступающих за независимость Тайваня после слов кандидата в президенты острова, вице-президента Лая Циндэ о том, что он не является частью Китая. Об этом говорится в заявлении Центрального комитета Коммунистической партии Китая, передает China Daily.

В интервью Bloomberg, вышедшем 14 августа, Лай заявил: «Тайвань уже является суверенной, независимой страной под названием Китайская Республика. Она не является частью Китайской Народной Республики. КР и КНР не подчиняются друг другу. Нет необходимости провозглашать независимость».

Эти слова прозвучали в ходе визита кандидата в президенты Тайваня в Парагвай, после которого он транзитом посетил США. В Парагвае он также встречался с высокопоставленными американскими чиновниками.

По мнению китайских властей, действия Лая доказали, что он является борцом за «независимость Тайваня» и «возмутителем спокойствия до мозга костей», который только поставит островное государство перед угрозой войны.

«Мы готовы создать условия для мирного воссоединения, но никогда не допустим никаких сепаратистских действий во имя «независимости Тайваня. <...> Никто и никакая сила не должны недооценивать твердую решимость, непоколебимую волю и сильную способность китайского правительства и народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность», — говорится в заявлении ЦК Компартии Китая.

Китай считает Тайвань своей территорией. США официально признают суверенитет Китая над Тайванем, но предупреждают, что если Пекин решится на вариант захвата острова, то Вашингтон помешает этому. Си Цзиньпин требовал от армии «подготовиться к войне».

Выборы президента Тайваня пройдут в январе следующего года. Лай Циндэ баллотируется от Демократической прогрессивной партии (ДПП; нынешний лидер острова Цай Инвэнь также представляет эту партию, но не может переизбираться, поскольку возглавляет страну же семь лет). В ЦК Компартии Китая сочли, что ДПП готова выступать в качестве «пешки антикитайских сил США для подавления Пекина», а Лай «игнорирует основное общественное мнение на Тайване, которое хочет мира, развития, обменов и сотрудничества с материковой частью».

Пекин также призвал Вашингтон соблюдать принцип «одного Китая» и подходить к тайваньскому вопросу осмотрительно.

Лай Циндэ ранее называл себя «политическим деятелем, борющимся за независимость Тайваня». В качестве вице-президента он смягчил свои заявления и обещал придерживаться практического подхода к Китаю, писал The Wall Street Journal. Целями ДПП он называл стимулирование экономики, укрепление национальной обороны и защиту мира, отмечала The Washington Post.

После поездки Лая с «остановкой» в США Китай решил провести совместные учения и патрулирование воздушных и морских сил неподалеку от Тайваня. Представитель командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) на Восточном театре военных действий Ши И подчеркнула, что маневры служат «суровым предупреждением о сговоре сепаратистов «Независимости Тайваня» с иностранными элементами и их провокациях», передает «Синьхуа».

Она добавила, что маневры предназначены для отработки координации действий военных судов и самолетов и их способности захватывать контроль над воздушным и морским пространствами. По словам Ши И, в ходе учений будет проверена способность военных сражаться в реальных боевых условиях.