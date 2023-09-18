У Тайваня отследили рекордное количество самолетов армии КНР

С 17 по 18 сентября к острову Тайвань приблизились свыше 100 самолетов и 9 кораблей НОАК, сообщило Минобороны островного государства. Там указали, что такая активность может легко привести к обострению напряженности

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Вооруженные силы Тайваня за сутки зафиксировали приближение к острову 103 летательных аппаратов Народно-освободительной армии Китая (НОАК), что стало новым рекордом. Об этом сообщило Минобороны частично признанного государства.

«С 17 по 18 сентября вокруг Тайваня были обнаружены 103 самолета НОАК и 9 кораблей НОАК. 40 из обнаруженных самолетов пересекли срединную линию Тайваньского пролива или вошли в юго-западную и юго-восточную зону ПВО Тайваня», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что ВС Тайваня отслеживали перемещение китайских сил, а самолеты и военные корабли были приведены в боевую готовность. «Непрекращающаяся военная активность армии КПК легко может привести к обострению напряженности, а также к ухудшению региональной безопасности, призываем Пекин взять на себя ответственность и немедленно прекратить подобные односторонние разрушительные действия», — подчеркнули в Минобороны Тайваня.

Власти Тайваня регулярно сообщают о приближении к острову китайских военных после того, как Тайвань в прошлом августе посетила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает визиты официальных лиц других стран как поддержку его независимости.

19 августа китайские военные начали учения вокруг Тайваня в качестве «строгого предупреждения» из-за «сговора» между «сепаратистами и иностранными силами». Поводом стало высказывание кандидата в президенты острова, вице-президента Лая Циндэ во время его поездки в Парагвай, после которого он транзитом посетил США.

Лай заявил: «Тайвань уже является суверенной, независимой страной под названием Китайская Республика. Она не является частью Китайской Народной Республики. КР и КНР не подчиняются друг другу. Нет необходимости провозглашать независимость».



По мнению китайских властей, слова Лая доказали, что он является борцом за «независимость Тайваня» и «возмутителем спокойствия до мозга костей», который поставит островное государство перед угрозой войны.