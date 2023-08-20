branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 19 августа
EUR ЦБ: 101,48 (-0,7) Инвестиции, 18 авг, 17:00 Курс доллара на 19 августа
USD ЦБ: 93,4 (-0,34) Инвестиции, 18 авг, 17:00
Глава Бурятии назвал срок завершения работ после размытия ж/д путей БАМа Общество, 08:13
Россияне рассказали, к чьему мнению они прислушиваются больше всего Общество, 08:00
В Туве перевернулась лодка с людьми Общество, 07:47
Генпрокуратура подала в суд на Андрея Мельниченко Бизнес, 07:45
Пропускаем ремонт, несем кота: 10 вариантов квартир с отделкой РБК и ПИК, 07:34
Тайвань заметил возле острова 45 воздушных судов и 9 кораблей Китая Политика, 07:27
Движение поездов на БАМе приостановили из-за размытия путей в Бурятии Общество, 06:57
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
WP узнала о возможных проблемах США с пополнением запасов оружия Политика, 06:43
В аэропорту Владивостока у пассажира изъяли гранату Общество, 06:11
На каком оборудовании работает современное спутниковое телевидение РБК и Триколор, 06:10
Российские военные отразили несколько атак ВСУ в направлении Урожайного Политика, 05:37
Минобороны сообщило о подавлении дрона в Подмосковье Политика, 05:15
В Балашихе мусоровоз насмерть сбил 86-летнюю женщину Общество, 05:07
Российские военные получили улучшенные антидроновые ружья Технологии и медиа, 04:42
Политика ,  
0 

Тайвань заметил возле острова 45 воздушных судов и 9 кораблей Китая

Тайвань за сутки зафиксировал возле острова 45 воздушных судов и девять кораблей Китая

Военные Тайваня за сутки зафиксировали 45 воздушных судов и девять кораблей армии Китая, приближающихся к острову. Об этом сообщило тайваньское Минобороны в своем Twitter.

Из них 27 воздушных судов пересекли Тайваньский пролив в так называемой «срединной линии» и вошли в тайваньскую опознавательную зону ПВО. Это были истребители SU-30, транспортный самолет Y-9, многоцелевой вертолет Z-9, истребители J-10 и J-11.

19 августа китайские военные начали учения вокруг Тайваня в качестве «строго предупреждения» из-за «сгорова» между «сепаратистами и иностранными силами». Поводом стало высказывание кандидата в президенты острова, вице-президента Лая Циндэ во время его поездки в Парагвай, после которого он транзитом посетил США.

Лай заявил: «Тайвань уже является суверенной, независимой страной под названием Китайская Республика. Она не является частью Китайской Народной Республики. КР и КНР не подчиняются друг другу. Нет необходимости провозглашать независимость».

По мнению китайских властей, слова Лая доказали, что он является борцом за «независимость Тайваня» и «возмутителем спокойствия до мозга костей», который поставит островное государство перед угрозой войны.

Тайвань отделился от континентальной части страны в 1949 году, власти острова не признают коммунистический Китай легитимным. Пекин считает Тайвань своей отколовшейся провинцией, в то время, как Тайбэй отвергает модель «Одна страна — две системы», предложенную КНР.

В своей «Белой книге», в которой изложена национальная оборонная стратегия, Китай не исключал силового решения тайваньского вопроса в случае отсутствия продвижения мирных усилий, направленных на воссоединение. В частности, такое решение может быть принято при возможном вмешательстве внешних сил и тех, кто поддерживает независимость островного государства.

Читайте на РБК Pro
Маркетплейс не спасет: зачем бизнесу интернет-магазин в новых реалиях
У мошенников появился свой искусственный интеллект. Стоит ли его бояться
Россия сокращает добычу нефти: что будет с рынком и ценами
Почему соучредитель Airbnb избавился от акций компании почти на $1,5 млрд
Теги
Тайвань Китай учения истребители
Материалы по теме
The Economist назвал возможные признаки подготовки Китая к войне
Политика
В правящей партии Японии призвали США и Тайвань к «готовности сражаться»
Политика
Пентагон заявил о беспрецедентном наращивании военного потенциала Китая
Политика