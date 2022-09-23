В ДНР, ЛНР, на Запорожье и Херсонщине назвали явку на референдумах
Явка на референдуме в Херсонской области по вхождению региона в состав России в первый день голосования составила 15,31%. Об этом, как передает «РИА Новости», сообщила глава ЦИК Херсонской области Марина Захарова.
«По завершении первого дня голосования на референдуме о вхождении Херсонской области в состав России явка составила 15,31% от общего списочного состава избирателей», — сказала она.
По ее словам, явных нарушений в ходе голосования на референдуме в первый день не зафиксировано.
В Запорожской области предварительная явка составила 20,52%, сообщила «РИА Новости» глава ЦИК региона Галина Катющенко. «Подомовой обход закончился в 20:00 вечера. Предварительная явка составила 20,52% с учетом голосования за рубежом», — сказала она.
За рубежом, по ее словам, проголосовали 8370 человек. В Мелитополе явка составила 20,43%.
В ЛНР из-за обстрелов некоторые избирательные участки закрылись раньше времени, сообщила глава республиканской ЦИК Елена Кравченко. «На 20:00 явка составляет 21,97%. Это 298 900 избирателей», — приводит ее слова ТАСС.
Наибольшая явка зафиксирована в ДНР — 23,64%. Об этом рассказал председатель местной ЦИК Владимир Высоцкий в интервью ТАСС. Наибольшее число проголосовавших — в Тельмановском районе, Дебальцево, Енакиево, Ждановке и Шахтерске.
Референдумы продлятся до 27 сентября. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва поддержит итоги голосования.
Власти Украины говорили, что в случае проведения референдумов Киев откажется от любых переговоров с Москвой. Не собираются признавать итоги референдумов и западные страны, в том числе США, Франция и Германия. В НАТО голосование назвали фиктивным, а в ЕС, в свою очередь, предупредили, что за ним последуют новые санкции.