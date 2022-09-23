Работодателей предложили обязать восстанавливать сотрудников после службы

После завершения службы у мобилизованных россиян будет три месяца на возобновление договора на прежнем месте работы, следует из поправок в Трудовой кодекс

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Группа депутатов и сенаторов подготовила поправки, которыми предлагается обязать работодателей возобновлять трудовые договоры с сотрудниками, которые прошли военную службу, сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

Он указал, что сейчас работодатели в случае призыва сотрудника на военную службу не обязаны сохранять за ним рабочее место и могут разорвать трудовой договор.

«Мы предлагаем приостанавливать трудовые договоры и возобновлять их по желанию работника, который выполнил свой воинский долг, в трехмесячный срок после его возвращения. А на период приостановления работодатель сможет принять другого работника», — сказал сенатор.

В соответствии с инициативой весь период, когда договор был приостановлен, зачтут в трудовой стаж, за сотрудником сохранятся все права на дополнительное страхование, негосударственное пенсионное обеспечение и улучшение бытовых условий, сообщил Турчак.

Дополнительные гарантии получат члены семей военнослужащих. У них будет преимущественное право на сохранение рабочего места в случае сокращений, запрет на сверхурочную работу и командировки без их согласия, добавил он.

Поправками предлагается дополнить главу 55 Трудового кодекса новой статьей, пишет ТАСС со ссылкой на текст законопроекта. Она предусматривает приостановку трудового договора мобилизованного сотрудника на период прохождения службы. Предлагаемая норма коснется тех, кто был мобилизован, начал военную службу по контракту или пошел добровольцем с 21 сентября.

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«В случае если работник не вышел на работу по истечении трех месяцев после окончания прохождения им военной службы по мобилизации или по контракту либо после окончания срока действия заключенного им контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ, расторжение трудового договора с работником осуществляется по инициативе работодателя», — говорится в документе.

21 сентября президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Он назвал это решение адекватным существующим угрозам и необходимым для защиты суверенитета и территориальной целостности России, обеспечения безопасности народа и «людей на освобожденных территориях».

Частичная мобилизация коснется граждан, которые отслужили и имеют военно-учетные специальности, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, на службу призовут 300 тыс. человек.

Минобороны позже заявило, что от призыва освободят некоторые категории ИT-специалистов, сотрудников системообразующих предприятий в сфере информации и связи, а также работающих в организациях, которые обеспечивают стабильность платежной системы и инфраструктуры финансового рынка. На военную службу не станут привлекать проходящих первичное обучение в российских вузах на очных и вечерних отделениях, указывали в министерстве. Студентов-заочников отправлять на службу будут по решению призывной комиссии, сообщал правительственный портал «Объясняем РФ».