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Военная операция на Украине ,  
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Министр обороны ФРГ заявила, что стратегию Путина понять трудно

Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила об отсутствии понимания стратегии президента России Владимира Путина. Об этом она сообщила в интервью немецкому телеканалу ZDF.

Так, на вопрос о том, будут ли после проведения референдумов на востоке Украины удары по этой территории приравниваться к ударам по России с последующей на это ядерной реакцией, она ответила: «Сейчас как никогда трудно проникнуть в голову Путина, понять его стратегию, но нас это не останавливает».

По словам Ламбрехт, заявления об угрозах ядерным оружием Берлин воспринимает как попытки запугивания с целью разделить НАТО и его союзников, поддерживающих Киев. Она подчеркнула, что этого не произойдет, поскольку Запад будет «продолжать стоять на стороне Украины».

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Ранее в своем телеобращении, в котором Путин объявил о начале частичной мобилизации в России, он также заявил, что со стороны Запада в ход пошел «ядерный шантаж». В качестве примера президент привел высказывания «некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения».

«При угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф», — сказал Путин.

После этого немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что угроза российского президента применить ядерное оружие — «неприемлема».

В свою очередь в Вашингтоне заявили, что США отслеживают «стратегическую конфигурацию» российских ядерных сил после заявлений президента Путина. Как сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, применение Россией ядерного оружия обернется для нее тяжелыми международными последствиями.

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С 27 февраля российские силы ядерного сдерживания находятся в особом режиме боевого дежурства. Согласно 19 пункту ядерной доктрины, Россия может применить ядерное оружие при следующих сценариях:

  • поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории России и/или ее союзников;
  • применение противником ядерного оружия и других видов оружия массового поражения по территориям России;
  • воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты России, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил;
  • агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.
     
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ядерное оружие мобилизация Германия Военная операция на Украине
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