В Москве начались консультации с Белоруссией по безопасности

В консультациях участвуют представители совбезов, министерств и других ведомств двух стран. На среду также запланирована встреча секретарей СБ России и Белоруссии

Рашид Нургалиев (Фото: Пул Кремля)

Российско-белорусские консультации по безопасности проходят в Москве, передает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы аппарата Совета безопасности России.

В переговорах участвуют замсекретаря российского Совбеза Рашид Нургалиев и замгоссекретаря белорусского Совбеза Александр Неверовский, а также представители министерств и ведомств обеих стран.

19 сентября встречу анонсировал Минск. «Подобные мероприятия проходят ежегодно, охватывают максимально широкую повестку в сфере безопасности и нацелены на всестороннее укрепление стратегического партнерства Беларуси и России», — сообщили в госсекретариате белорусского СБ.

В среду также состоится встреча глав совбезов двух стран Александра Вольфовича и Николая Патрушева. Последний раз они встречались в августе. Тогда Вольфович и Патрушев обсудили обеспечение безопасности «в условиях агрессивной политики НАТО и развязанной странами Запада гибридной войны против России и Белоруссии». Они обменялись мнениями по ситуации на Украине и заявили об угрозе европейской и глобальной ядерной безопасности от «преднамеренных провокаций» Киева в отношении атомных объектов.