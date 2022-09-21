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На вопрос о мобилизации в Минске ответили: «Это не про нас»

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Для обеспечения безопасности Белоруссии нет необходимости объявлять мобилизацию, заявил государственный секретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович. Так он прокомментировал сообщения о возможном объявлении в республике мобилизации после того, как частичную мобилизацию объявило руководство России.

«Мобилизация — это не про нас, народ Беларуси и страна мобилизованы и так. И готовы, конечно, не дай бог, дать отпор теми силами и средствами, которые для этого предназначены: тем силовым блоком, тем составом мирного времени, который сегодня выполняет задачи по обороне своей страны и конституционного строя на своей территории», — заявил генерал.

Перед этим он провел в Москве встречу с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.

Вольфович пояснил, что в Белоруссии создается новый вид военных формирований. «Народное ополчение в Беларуси — новый вид формирований, которое будет предназначено для защиты своей страны, своей территории, если этого коснется. Президент Беларуси Александр Лукашенко не раз говорил, что Беларусь не угрожает никому, она защищает свои национальные интересы, защищает свою землю, свои территории», — пояснил Вольфович.

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Он также рассказал, что на встрече с Патрушевым специалистысовбезов обеих стран обсудили ситуацию в связи с «гибридными угрозами Запада» и выработали «ряд механизмов противодействия этим вызовам и угрозам».

Накануне Лукашенко на встрече с Вольфовичем заявил, что Белоруссия не допустит «удара в спину» российской армии через свою территорию.

«Что касается поддержки России, еще раз подтверждаю: через Беларусь никакого удара в спину, в сторону, сбоку, с флангов по российским войскам быть не должно. И не будет. В этом наше обязательство перед нашим союзником», — сказал президент Белоруссии.

Он также попросил Вольфовича кратко доложить о ситуации на южной границе Белоруссии, напомнив, что поручал ему и Минобороны «с учетом уже нашего опыта с времен начала специальной военной операции России в Украине проработать на практике наши действия на границе с Украиной».
 

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