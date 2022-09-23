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Военная операция на Украине ,  
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В Крыму не стали запрещать военнообязанным покидать регион

В разъяснении военкома говорится, что решившие покинуть республику резервисты должны встать на учет по месту пребывания в другом регионе, и наоборот: приезжающим в Крым нужно сообщить об этом в военкомат на его территории

Выезд из Крыма после объявления частичной мобилизации не запрещен, но военнообязанные всех категорий должны незамедлительно встать на учет в военкоматы по новому месту пребывания и сообщить о выезде в военкомат по месту регистрации. Соответствующие разъяснения военкома опубликовал в телеграм-канале советник главы республики Олег Крючков.

«Все военнообязанные всех категорий из других регионов, прибывающие в Крым или находящиеся в нем, должны стать на учет в ближайшем военном комиссариате по месту пребывания», — говорится в документе.

10 главных вопросов о частичной мобилизации
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Призыву, согласно разъяснениям Минобороны, подлежат рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет и старшие — до 55 лет. Глава ведомства Сергей Шойгу подчеркивал, что это должны быть резервисты с боевым опытом и востребованными в армии специальностями, а студентов и срочников призывать не будут. При этом в указе президента Владимира Путина о частичной мобилизации говорится, что она будет проводиться в соответствии с законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». Он гласит, что призыву по мобилизации подлежат граждане, пребывающие в запасе (это почти все, у кого есть военный билет) и не имеющие права на отсрочку.

Также в этом законе сказано, что гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации запрещено выезжать с места жительства без разрешения военкомата. Разъяснений по этому вопросу не было. Минобороны лишь уточнило, что мобилизация не коснется постоянно проживающих за границей российских граждан.

В Ростуризме заявили, что у ведомства пока нет информации об ограничениях на федеральном уровне и россияне, не получившие повестку, могут спокойно путешествовать внутри страны и за рубеж. При этом власти Курской и Воронежской областей уже ограничили выезд военнообязанных за пределы региона.

Объявление частичной мобилизации запрещает свободное перемещение с места жительства только тем, кто подлежит мобилизации с учетом мобилизационных предписаний и соответствующих распоряжений, пояснил РБК партнер ООО «Правовая группа» Владимир Шалаев. Он отметил, что практика по этому вопросу пока отсутствует.

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