В Новосибирске сочли неуместным салют в честь 85-летия области

Новосибирск (Фото: Сергей Фомин / Global Look Press)

В Новосибирской области отменили фейерверк в честь 85-летнего юбилея региона, поскольку запускать его неуместно на фоне проведения спецоперации, заявил губернатор Андрей Травников, сообщается в телеграм-канале правительства области.

«Что касается фейерверка, все-таки салют это символичное действие, и лучше мы отстреляем салют, когда для этого будет серьезный повод. Вот когда укронацистов окончательно вычистим с Донбасса, вот тогда и стрельнем», — подчеркнул Травников.

За последние дни власти еще нескольких российских городов заявили, что в текущей ситуации не следует устраивать праздничные фейерверки. В Ростове-на-Дону и Воронеже решили отказаться от салютов в честь Дня города 17 сентября, в Туле — в честь Дня оружейника 19 сентября.

В Хабаровске не будут запускать фейерверк на шоу «Арсеньев LIVE» (проводится в честь исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева) также 17 сентября. Как объяснил губернатор края Михаил Дегтярев, купленные заряды сохранят, например, до «повторного освобождения русского города-героя Одессы от нацистских оккупантов».

Коррективы в массовые мероприятия вносят даже небольшие города. От празднования Дня города в обычном формате отказались в Советске Калининградской области и Россоши Воронежской области, в Курчатове Курской области решили не устраивать салют.