В Ростове и Воронеже отменили салюты на фоне ситуации на Украине

Праздничные мероприятия, концерт и салют, в обоих городах были отменены. День города в Воронеже и Ростове-на-Дону планировали провести 17 сентября

Вид на Воронеж (Фото: Wikimedia Commons)

Губернатор Ростовской области Василий Голубев решил отменить праздничные мероприятия к Дню города. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Друзья, все комментарии вижу! Принял решение концерт и фейерверк на Театральной площади в Ростове отменить», — написал Голубев в ответ на комментарии жителей региона к предыдущему посту, которые предложили отказаться от праздничных мероприятий в связи с боевыми действиями на Украине.

Празднование 273-летия Ростова-на-Дону планировалось проводить с 15 по 18 сентября. 17 сентября на Театральной площади планировался концерт с участием певца Олега Газманова, а затем — фейерверк.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев тоже отменил салют и массовые мероприятия на День города 17 сентября.

«Думаю, не надо объяснять, почему: слишком много сказано на эту тему в последние дни. Не будет ни торжественного открытия праздника, ни салюта, ни массовых мероприятий. Оставим только несколько локальных мероприятий (их список чуть позднее озвучит мэрия) и перекрытие проспекта Революции, площади Ленина и улицы Кирова», — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Празднование Дня города в обычном формате также отменили в Советске (Калининградская область) и Россоши (Воронежская область).

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Глава Советска Григорий Соколовский в качестве причины назвал «напряженную ситуацию в зоне боевых действий и гибель земляков». Он сообщил, что 15 сентября в городе похоронят погибшего участника военной операции на Украине и после этого «радостно петь и плясать» было бы неэтично и «непростительно по отношению к памяти павших и их родственникам». Праздничные мероприятия были запланированы на 16–18 сентября.

Об отмене массовых мероприятий на День города в Россоши местные власти сообщили в конце августа. Праздник планировали провести 17 сентября. «Приходится считаться с положением приграничного района», — пояснили в городской администрации.

В Москве 10 и 11 сентября праздничные мероприятия по случаю Дня города состоялись. 10 сентября на 23 площадках запустили фейерверки.