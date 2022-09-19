Во Владикавказе решили отменить концерт и салют ко Дню города

Фото: Виктор Погонцев / Global Look Press

Власти Владикавказа отказались от праздничного концерта и салюта в День города, который пройдет 24 сентября, глава Северной Осетии Сергей Меняйло одобрил это решение, озвученное на аппаратном совещании.

«Это правильная история: с учетом обстановки, в которой мы все находимся, давайте все эти мероприятия мы проведем с направленностью одной — <...> патриотической, которая способствует консолидации общества», — сказал он.

Власти ряда российских регионов в последнее время отменили часть праздничных мероприятий, запланированных по случаю местных памятных дат, объясняя это продолжающейся военной операцией на Украине. Так, торжественные массовые мероприятия по случаю Дня города отменили в Воронеже и Ростове-на-Дону.

Ростовский губернатор Василий Голубев писал, что принял такое решение, учитывая комментарии жителей региона, которые предложили отказаться от развлекательной программы в связи с боевыми действиями на Украине.

В Брянске решили отказаться от развлекательных мероприятий 17 сентября, в годовщину освобождения Брянщины от фашистской оккупации в период Великой Отечественной войны. Губернатор области Александр Богомаз сообщил, что состоится возложение венков к воинским мемориалам и митинг в память о погибших. «Несмотря на сложившуюся ситуацию, мы проведем День освобождения Брянщины в знак памяти о героях, освободивших нашу землю от фашизма, а также в поддержку всех тех, кто сегодня защищает мирных жителей Донбасса и рубежи нашей Родины», — написал он в телеграм-канале.

Причиной отмены праздничных мероприятий в Советске (Калининградская область) глава городского округа Григорий Соколовский назвал «напряженную ситуацию в зоне боевых действий и гибель наших земляков, выполнявших боевой долг».

Читайте на РБК Pro Pro Ваша компания оказалась в центре заказного скандала. Как защититься Ваша компания оказалась в центре заказного скандала. Как защититься Статьи Pro Почему ночные перекусы опасны не только для фигуры Почему ночные перекусы опасны не только для фигуры Исследования Pro Проявите разумную жесткость: как новому боссу заслужить авторитет Проявите разумную жесткость: как новому боссу заслужить авторитет Инструкции Pro Миф о больших доходах: почему перейти в айтишники — плохая идея Миф о больших доходах: почему перейти в айтишники — плохая идея Статьи Pro «Ешь, двигайся, спи»: как простые правила помогут прожить дольше «Ешь, двигайся, спи»: как простые правила помогут прожить дольше Саммари Pro Минфин снова размещает ОФЗ. Стоит ли инвестировать в госдолг Минфин снова размещает ОФЗ. Стоит ли инвестировать в госдолг Статьи Pro Как добавить больше овощей в рацион: 5 советов и 3 рецепта Как добавить больше овощей в рацион: 5 советов и 3 рецепта Инструкции Pro Сотрудники нужны, работу не найти: что произойдет с рынком труда осенью Сотрудники нужны, работу не найти: что произойдет с рынком труда осенью Статьи

В курском селе Красниково решили не проводить запланированный на 24 сентября День варенья, а сладости, которыми должны были угощать посетителей, направят российским военным. «Конечно, нельзя сворачивать все культурные или спортивные мероприятия, но на первом плане у нас должна быть победа, и все силы бросим для ее достижения», — заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.