Боррель анонсировал новые персональные и экономические санкции ЕС
Под новые санкции Евросоюза в отношении России могут попасть физические лица и технологический сектор, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам министерского заседания СБ ООН по Украине.
«Совет [ЕС] изучает новый пакет санкций в отношении физических лиц, я не могу сейчас назвать их имен, а также изучает введение экономических санкций, направленных на технологическую часть наших отношений с Россией», — сказал он (цитата по ТАСС).
Накануне, 22 сентября, Боррель уже указывал, что «дополнительные ограничительные меры против России будут введены незамедлительно, как можно скорее в координации» с партнерами ЕС.
На заседании Совбеза ООН по Украине в тот же день Боррель отметил, что референдумы (которые Запад «никогда не признает») в Донбассе и на других территориях, частичная мобилизация в России и угрозы применения ядерного оружия, «подвергают опасности мир» и президент Владимир Путин «продолжает идти по пути эскалации».
В этом году ЕС ввел против России уже шесть пакетов санкций. Последний был утвержден в июле, он был «шестым с половиной», поскольку уточнял предыдущие ограничения и приводил их в соответствие с санкциями других стран.
Сразу после появления сообщений о референдумах и частичной мобилизации в России в Еврокомиссии сообщили, что страны союза обсудили совместные ответные действия после «безрассудных» решений российских властей по Украине. Детали возможных ограничений не сообщались.
Politico со ссылкой на четырех дипломатов Евросоюза указывала, что обсуждение новых санкций Еврокомиссией с послами ЕС может пройти уже 23 сентября. Среди мер, которые, предположительно, войдут в данный пакет ограничений, — потолок цен на российскую нефть, расширение списка санкций против российских физических лиц, запрет на импорт российских бриллиантов и других предметов роскоши.
Президент Владимир Путин говорил, что «Россия уверенно справляется с внешним давлением, а по сути, можно сказать, с финансово-технологической агрессией со стороны некоторых стран».