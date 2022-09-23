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Политика ,  
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Боррель анонсировал новые персональные и экономические санкции ЕС

Под новые санкции Евросоюза в отношении России могут попасть физические лица и технологический сектор, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам министерского заседания СБ ООН по Украине.

«Совет [ЕС] изучает новый пакет санкций в отношении физических лиц, я не могу сейчас назвать их имен, а также изучает введение экономических санкций, направленных на технологическую часть наших отношений с Россией», — сказал он (цитата по ТАСС).

Накануне, 22 сентября, Боррель уже указывал, что «дополнительные ограничительные меры против России будут введены незамедлительно, как можно скорее в координации» с партнерами ЕС.

На заседании Совбеза ООН по Украине в тот же день Боррель отметил, что референдумы (которые Запад «никогда не признает») в Донбассе и на других территориях, частичная мобилизация в России и угрозы применения ядерного оружия, «подвергают опасности мир» и президент Владимир Путин «продолжает идти по пути эскалации».

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Фото:Chip Somodevilla / Getty Images

В этом году ЕС ввел против России уже шесть пакетов санкций. Последний был утвержден в июле, он был «шестым с половиной», поскольку уточнял предыдущие ограничения и приводил их в соответствие с санкциями других стран.

Сразу после появления сообщений о референдумах и частичной мобилизации в России в Еврокомиссии сообщили, что страны союза обсудили совместные ответные действия после «безрассудных» решений российских властей по Украине. Детали возможных ограничений не сообщались.

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Politico со ссылкой на четырех дипломатов Евросоюза указывала, что обсуждение новых санкций Еврокомиссией с послами ЕС может пройти уже 23 сентября. Среди мер, которые, предположительно, войдут в данный пакет ограничений, — потолок цен на российскую нефть, расширение списка санкций против российских физических лиц, запрет на импорт российских бриллиантов и других предметов роскоши.

Президент Владимир Путин говорил, что «Россия уверенно справляется с внешним давлением, а по сути, можно сказать, с финансово-технологической агрессией со стороны некоторых стран».
 

Теги
Жозеп Боррель санкции ЕС
«Выгодное начало» от
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