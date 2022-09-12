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Путин заявил о несработавшем «экономическом блицкриге» Запада

По словам Путина, Россия уверенно справляется с внешним давлением и «финансово-технологической агрессией», в том числе оперативно реализовав защитные меры
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Тактика «экономического блицкрига», которую пытались реализовать страны Запада против России, не сработала, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства по экономическим вопросам.

«Вновь хочу подчеркнуть, что Россия уверенно справляется с внешним давлением, а по сути, можно сказать, с финансово-технологической агрессией со стороны некоторых стран. Тактика экономического блицкрига, наскока, на который они рассчитывали, не сработала, это уже очевидно для всех, и для них тоже», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что Россия оперативно реализовала защитные меры, в том числе запустила поддержку ключевых отраслей и системообразующих предприятий, а также малого и среднего бизнеса. «Все они нацелены на сохранение занятости и рабочих мест, на оказание адресной помощи нашим гражданам и прежде всего семьям с детьми, пенсионерам», — пояснил он.

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Владимир Путин

В результате России удалось не допустить резкого спада экономики и стабилизировать инфляцию, подчеркнул президент. «Есть все основания ожидать, что по итогам года инфляция составит около 12%», — добавил Путин.

Президент ранее упоминал, что «санкционный» и «экономический блицкриг» западных стран не принес результатов, на которые они надеялись. При этом он отмечал, что их действия все же наносят ущерб российской экономике и многие риски пока сохраняются.

Самым верным решением в текущей ситуации Путин называл разбюрокрачивание экономики: «Мы понимаем, что нам нужно дополнительные ресурсы выдвигать на поддержку отдельных отраслей, мы понимаем, что в складывающейся ситуации самое правильное решение — разбюрокрачивание экономики, создание условий роста для новых производств на базе вновь создаваемых логистических цепочек».

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В связи с этим он отмечал, что очень рассчитывает на рост малого и среднего бизнеса, а также на появление новых лидеров внутри России.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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