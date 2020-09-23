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Протесты в Белоруссии ,  
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МВД Белоруссии сообщило о задержании более 10 человек в Минске

Фото:Вадим Замировский / TUT.by
Фото: Вадим Замировский / TUT.by

В Минске во время акции протеста задержали более 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД Белоруссии.

Пресс-секретарь ГУВД Минска Наталья Ганусевич подтвердила агентству, что для разгона протестующих в Минске использовались спецсредства, в частности, водометы. 

О задержаниях в центре белорусской столицы, сообщал Tut.by. По данным издания, задержания начались возле стелы «Минск город-герой», силовики выставили там оцепление. Затем людей начали задерживать рядом с фонтаном у Дворца спорта, сообщало издание в Telegram-канале. Жесткие задержания были и на проспекте Победителей, передает Tut.by.

Позже издание сообщило, что в ходе протестов в Минске задержаны около 50 человек. По данным правоохранительного центра «Весна», задержания у стелы в белорусской столице начались в 19:10, продолжаются задержания в районе дворца Спорта, около станции метро Пушкинская. Помимо этого несколько человек задержаны в Могилеве, Гомеле, известно также об одном задержанном в Пинске, начались задержания в Бресте.

Протесты в Минске после инаугурации Лукашенко. Прямая трансляция
Общество

В Минске 23 сентября проходит очередная акция протеста оппозиции. Она началась после того, как утром объявленный ЦИК президентом Белоруссии Александр Лукашенко провел закрытую церемонию инаугурации.

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что Лукашенко провел церемонию вступления в должность президента Белоруссии «втайне от народа», который «не выдал ему новый мандат». Она, а также власти Германии, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии отказались признать Лукашенко легитимным президентом. 

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Акции протеста в Белоруссии и других крупных городах начались с 9 августа. Тогда ЦИК опубликовал предварительные результаты выборов, которые с результатом 80,1% победу одержал Лукашенко. Его основная соперница Светлана Тихановская заняла второе место. Позже Тихановская заявила, что Лукашенко не легитимный президент и призвала своих сторонников к участию в протестных мероприятиях.

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Протесты в Минске после инаугурации Лукашенко. Прямая трансляция
Общество
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