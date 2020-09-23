МВД Белоруссии сообщило о задержании более 10 человек в Минске

Фото: Вадим Замировский / TUT.by

В Минске во время акции протеста задержали более 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД Белоруссии.

Пресс-секретарь ГУВД Минска Наталья Ганусевич подтвердила агентству, что для разгона протестующих в Минске использовались спецсредства, в частности, водометы.

О задержаниях в центре белорусской столицы, сообщал Tut.by. По данным издания, задержания начались возле стелы «Минск город-герой», силовики выставили там оцепление. Затем людей начали задерживать рядом с фонтаном у Дворца спорта, сообщало издание в Telegram-канале. Жесткие задержания были и на проспекте Победителей, передает Tut.by.

Позже издание сообщило, что в ходе протестов в Минске задержаны около 50 человек. По данным правоохранительного центра «Весна», задержания у стелы в белорусской столице начались в 19:10, продолжаются задержания в районе дворца Спорта, около станции метро Пушкинская. Помимо этого несколько человек задержаны в Могилеве, Гомеле, известно также об одном задержанном в Пинске, начались задержания в Бресте.