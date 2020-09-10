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Война санкций ,  
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ЕС еще на полгода продлил санкции против России

Санкции, в том числе заморозка активов и запрет на въезд, распространяются на 175 человек и 44 компании и организации из России, а также самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик
Фото: Olivier Hoslet / Reuters
Фото: Olivier Hoslet / Reuters

Европейский совет еще на 6 месяцев — до 15 марта 2021 года — продлил персональные санкции в отношении ряда граждан, компаний и организаций, которые власти ЕС считают причастными к «подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины»,

В сообщении Европейского совета говорится, что санкции, в том числе заморозка активов и запрет на въезд, распространяются на 175 человек и 44 компании и организации из России, а также самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Официально документ о продлении санкций будет опубликован в Журнале ЕС 11 сентября 2020 года.

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Впервые санкции против физических и юридических лиц по обвинениям в нарушении суверенитета Украины ЕС ввел в 2014 году. После этого Совет ЕС каждые полгода принимает решение о неизменности режима санкций и продлевает их еще на шесть месяцев.

Индивидуальные санкции подразумевают замораживание активов физических и юридических лиц в Европейском союзе и запрет на поездки в страны ЕС.

Помимо них, в связи с Украиной действуют также санкции, затрагивающие отдельные сектора экономики России, и ограничительные меры, введенные в ответ на «незаконную аннексию Крыма и Севастополя» — они касаются экономики полуострова.

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Автор: Евгений Калюков
Теги: санкции
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