Киев назвал пропавших без вести препятствием для обмена «всех на всех»

Киев назвал пропавших без вести препятствием для обмена «всех на всех»

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что обмен удерживаемых лиц по формуле «всех на всех» усложняется отсутствием полных данных о пропавших без вести. Об этом он сообщил в программе «Свобода слова» телеканала ICTV.

«Чтобы точно знать, живы ли они еще, где-то там в тюрьмах, или они пропали без вести и, к сожалению, их нет среди живых, нужен доступ к тюрьмам, чтобы проверить» (цит. по «Интерфакс-Украина»), — сказал он.

По его словам, всего пропавшими без вести считаются около 400-500 украинцев. Он отметил, что на территории Украины получением информации о пропавших без вести занимаются международные организации, например, Красный Крест. Пристайко заявил, что за пять лет военные самопровозглашенных республик Донбасса не пускали представителей этой организации на территорию региона.

При этом министр добавил, что формула «всех на всех» не является жизнеспособной, так как нужно очень четко согласовать список обмениваемых.