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Киев назвал пропавших без вести препятствием для обмена «всех на всех»

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что обмен удерживаемых лиц по формуле «всех на всех» усложняется отсутствием полных данных о пропавших без вести. Об этом он сообщил в программе «Свобода слова» телеканала ICTV.

«Чтобы точно знать, живы ли они еще, где-то там в тюрьмах, или они пропали без вести и, к сожалению, их нет среди живых, нужен доступ к тюрьмам, чтобы проверить» (цит. по «Интерфакс-Украина»), — сказал он.

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По его словам, всего пропавшими без вести считаются около 400-500 украинцев. Он отметил, что на территории Украины получением информации о пропавших без вести занимаются международные организации, например, Красный Крест. Пристайко заявил, что за пять лет военные самопровозглашенных республик Донбасса не пускали представителей этой организации на территорию региона.

При этом министр добавил, что формула «всех на всех» не является жизнеспособной, так как нужно очень четко согласовать список обмениваемых.

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7 сентября Россия и Украина обменялись заключенными по формуле «35 на 35». В киев вернулись режиссер Олег Сенцов и украинские моряки, которых в ноябре 2018 года задержали у Керченского пролива. В Москву прилетели глава «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский и военный ДНР Владимир Цемах, который является одним из главных свидетелей по делу о сбитом над Донбассом малазийском самолете Boeing.

Впоследствии украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что готовится новый этап обмена заключенными с Россией. По его словам, переговоры будут вестись и в Минске, и в «нормандском формате». Он отметил, что в настоящее время Киев составляет списки для обмена.

Теги: МИД Украины, обмен, пропавшие без вести
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