 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Ростовской области запретили массовые мероприятия на воздухе

Проводить мероприятия в закрытых помещениях можно, но с соблюдением мер безопасности, уточнил Голубев. 23 августа в Пролетарске загорелся сухой камыш, из-за ветра огонь перешел на жилые дома. В городе шестой день горит нефтебаза
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

В Ростовской области введен временный запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе, сообщил глава региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.

Мероприятия на закрытых площадках и в помещениях проводить можно, но они должны быть обеспечены всеми мерами безопасности, отметил Голубев.

«Такой порядок действует в Ростовской области до особого распоряжения», — говорится в сообщении.

Вечером 23 августа в ростовском Пролетарске загорелся сухой камыш, из-за сильного ветра огонь распространился на три жилых дома. Погибших или пострадавших нет, заявили в МЧС. Голубев подчеркнул, что этот пожар не связан с возгоранием на топливохранилище, которое продолжается с 18 августа.

Пожар в Пролетарске перешел на жилые дома
Общество

Власти уточняли, что объект атаковали три дрона, пожар возник после падения обломков. В Пролетарском районе ввели режим повышенной готовности. Голубев 20 августа говорил, что угрозы распространения огня на жилые дома нет. К этому дню площадь пожара составила 10 тыс. кв. м.

К 22 августа 49 пожарных обратились к врачам, из них 15 госпитализировали, остальным помощь оказали амбулаторно, сообщили в правительстве Ростовской области. В тот же день удалось потушить шесть резервуаров с топливом. Местные жители рассказали изданию «161» о звуках взрывов, которые доносились с нефтебазы в ночь на 23 августа, и обнаружении во дворах кусков жженого профнастила.

Мэр Пролетарска Максим Толпинский 23 августа заявил, что город с воскресенья живет «в несколько новых реальностях», и опроверг данные о том, что жители «бегут из города». Он назвал ситуацию стабильной.

Муфтий выступил против переговоров с захватчиками в волгоградской колонии

Футболист «Зенита» перешел в английский клуб

Моди заявил Зеленскому о готовности лично внести вклад в достижение мира

«Манчестер Сити» объявил о возвращении Илкая Гюндогана из «Барселоны»

Верховный суд раскрыл, когда у должника не смогут забрать автомобиль

Хуснуллин назвал ситуацию с ценами на жилье в России труднопрогнозируемой

Эксперт рассказал, насколько сильно подорожает бензин в сентябре

Киану Ривз подписал контракт с хоккейным клубом

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Ростовская область
Материалы по теме
Пожар в Пролетарске перешел на жилые дома
Общество
Число пострадавших в Пролетарске выросло до 47 спустя пять дней пожара
Политика
Голубев сообщил подробности третьего дня тушения пожара в Пролетарске
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 24 августа
EUR ЦБ: 101,61 (-0,01) Инвестиции, 18:02 Курс доллара на 24 августа
USD ЦБ: 91,6 (+0,31) Инвестиции, 18:02
ФСИН опровергла данные о полном захвате колонии под ВолгоградомОбщество, 22:58
Кирби заявил о переговорах по ударам американским оружием по РоссииПолитика, 22:49
Байден в разговоре с Зеленским анонсировал новый пакет военной помощиПолитика, 22:21
Кеннеди-младший приостановил предвыборную кампанию и поддержал ТрампаПолитика, 22:09
«Рубин» обыграл новичка РПЛ в матче с пенальти и удалениемСпорт, 22:04
На Украине после столкновения самолета с аистом погиб пилотПолитика, 22:01
Зарезавшего девушку в Подмосковье американца задержали в ТурцииОбщество, 21:55
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
Сафонов снова остался в запасе ПСЖ на матч чемпионата ФранцииСпорт, 21:42
Reuters узнал о препятствующих перемирию разногласиях Израиля и ХАМАСПолитика, 21:38
Москва и Душанбе обсудили поиск террористов после бунта в колонииПолитика, 21:37
В Ростовской области запретили массовые мероприятия на воздухеПолитика, 21:33
Хинштейн раскрыл детали захвата заложников в колонии в ДНРОбщество, 21:28
Что привело к третьему за лето захвату заложников в российских колонияхПолитика, 21:19
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за обмана таксистом участника СВОПолитика, 21:07