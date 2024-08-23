В Ростовской области запретили массовые мероприятия на воздухе
В Ростовской области введен временный запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе, сообщил глава региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.
Мероприятия на закрытых площадках и в помещениях проводить можно, но они должны быть обеспечены всеми мерами безопасности, отметил Голубев.
«Такой порядок действует в Ростовской области до особого распоряжения», — говорится в сообщении.
Вечером 23 августа в ростовском Пролетарске загорелся сухой камыш, из-за сильного ветра огонь распространился на три жилых дома. Погибших или пострадавших нет, заявили в МЧС. Голубев подчеркнул, что этот пожар не связан с возгоранием на топливохранилище, которое продолжается с 18 августа.
Власти уточняли, что объект атаковали три дрона, пожар возник после падения обломков. В Пролетарском районе ввели режим повышенной готовности. Голубев 20 августа говорил, что угрозы распространения огня на жилые дома нет. К этому дню площадь пожара составила 10 тыс. кв. м.
К 22 августа 49 пожарных обратились к врачам, из них 15 госпитализировали, остальным помощь оказали амбулаторно, сообщили в правительстве Ростовской области. В тот же день удалось потушить шесть резервуаров с топливом. Местные жители рассказали изданию «161» о звуках взрывов, которые доносились с нефтебазы в ночь на 23 августа, и обнаружении во дворах кусков жженого профнастила.
Мэр Пролетарска Максим Толпинский 23 августа заявил, что город с воскресенья живет «в несколько новых реальностях», и опроверг данные о том, что жители «бегут из города». Он назвал ситуацию стабильной.
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