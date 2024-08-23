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Пожар в Пролетарске перешел на жилые дома

В МЧС сообщили, что загорелся сухой камыш, огонь распространился на жилые дома. В Пролетарске шестой день горят склады с дизтопливом, госпитализированы 15 пожарных. Губернатор уточнил, что эти пожары не связаны

Пожар в Пролетарске перешел на жилые дома
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В ростовском Пролетарске, где шестой день горит нефтебаза, пожар с загоревшейся травы перешел на жилые дома, сообщает МЧС.

«В Пролетарске горит сухая растительность. Огонь перешел на жилые строения. На месте работают 40 специалистов и 12 единиц техники», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

В пресс-службе МЧС уточнили РБК, что по адресу переулок Колпакова, дом 1, загорелся сухой камыш, огонь перекинулся на жилые строения.

Ростовский губернатор Василий Голубев рассказал, что «из-за горения камыша и сильного ветра», по предварительным данным, загорелись три домовладения. Он подчеркнул, что этот пожар не связан с возгоранием в районе промскладов с топливом. «Очаги находятся друг от друга на расстоянии в 5 км», — отметил Голубев.

Пожар в Пролетарске продолжается с воскресенья, 18 августа. Власти уточняли, что объект атаковали три дрона, пожар возник после падения обломков. В Пролетарске введен режим ЧС. Ростовский губернатор Василий Голубев 20 августа говорил, что угрозы распространения огня на жилые дома нет. К этому дню площадь пожара составила 10 тыс. кв. м.

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Политика

К 22 августа 49 пожарных обратились к врачам, из них 15 госпитализировали, остальным помощь оказали амбулаторно, сообщили в правительстве Ростовской области. В тот же день удалось потушить шесть резервуаров с топливом. Местные жители рассказали изданию «161» о звуках взрывов, которые доносились с нефтебазы в ночь на 23 августа, и обнаружении во дворах кусков жженого профнастила.

Мэр Пролетарска Максим Толпинский 23 августа заявил, что город с воскресенья живет «в несколько новых реальностях», и опроверг данные о том, жители «бегут из города». Он назвал ситуацию стабильной.

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Полина Мартынова Полина Мартынова, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
Пролетарск Ростовская область МЧС Пожар
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