Мэр Пролетарска назвал шестидневный пожар «жизнью в новых реальностях»

Мэр Пролетарска рассказал о ситуации в городе на шестой день тушения пожара

Ситуация в Пролетарске стабильная, люди «никуда не бегут», превышения концентрации вредных веществ нет, заверили власти Пролетарска. Там с конца прошлой недели тушат пожар на нефтебазе, начавшийся из-за атаки беспилотников

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Мэр Пролетарска в Ростовской области, Максим Толпинский, опроверг сообщения о том, что люди покидают населенный пункт в связи с продолжающимся шестой день тушением пожара на нефтебазе. В городе не выявили превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе, сообщил мэр Максим Толпинский. Эфир программы «Наша неделя» опубликован на YouTube.

«С воскресенья с прошлого мы живем в несколько новых реальностях, жители нашего города. Живем с учетом того, что у нас буквально на окраине нашего города горит топливохранилище, которое загорелось в результате попадения нескольких беспилотников. Что хотелось бы отметить: вопреки каким-то слухам, что бегут люди с города, никто никуда не бежит», — сказал Толпинский и назвал ситуацию стабильной.

Пожар продолжается с воскресенья, 18 августа. Власти уточняли, что объект атаковали три дрона, пожар возник после падения обломков. В Пролетарске введен режим ЧС, ростовский губернатор Василий Голубев рассказывал, что угрозы распространения огня на жилые дома нет.

К 22 августа 49 пожарных обратились к врачам, из них 15 госпитализировали, остальным помощь оказали амбулаторно, сообщили в правительстве Ростовской области. В тот же день удалось потушить шесть резервуаров с топливом. Местные жители рассказали изданию «161» о звуках взрывов, которые доносились с нефтебазы в ночь на 23 августа, и обнаружении во дворах кусков жженого профнастила.