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Площадь пожара в Пролетарске после атаки дрона составила 10 тыс. кв. м

В Ростовской области третьи сутки горит дизельное топливо на промышленных складах. Пожар начался из-за падения обломков дронов, в Пролетарском районе ввели режим ЧС, госпитализировали 18 человек

Площадь пожара на промышленных складах в Пролетарске в Ростовской области достигает 10 тыс. кв. м, сообщил ТАСС глава администрации района Валерий Горнич. После атаки дронов 18 августа там загорелось дизельное топливо, огонь тушат третьи сутки.

«Угрозы взрыва нет, людям также угрозы нет, эвакуации не предвидится», — заверил Горнич. В администрации ранее сообщали, что угрозы распространения огня на жилые дома и соседние объекты нет. В тушении участвуют 520 пожарных и четыре самолета Ил-76.

Пролетарск находится в юго-восточной части региона, в 160 км к юго-востоку от Ростова-на-Дону. Накануне в районе ввели режим ЧС.

Пятеро пожарных попали в реанимацию из-за тушения пожара в Пролетарске
Общество
Фото:Владислав Шатило / РБК

Ростовский губернатор Василий Голубев сообщал, что в ночь на воскресенье в промзоне города упали обломки сбитого беспилотника, через некоторое время объект подвергся повторной атаке дрона. Местное издание 161.ru пишет, что речь идет о базе нефтепродуктов.

Работу пожарных несколько раз приостанавливали, в администрации сообщали, что борьба с огнем осложняется из-за появления вторичных очагов возгорания. В больницу обратился41 человек, участвовавший в тушении, 18 из них потребовалась госпитализация, пятеро в реанимации.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Ростовская область Пожар дизельное топливо беспилотники дроны
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