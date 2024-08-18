В Ростовской области из-за атаки дронов загорелось дизтопливо на складах

Обломки дрона упали в Пролетарске на территории промышленных складов. Еще один беспилотник сбили на западе области

ПВО сбила дрон на юго-востоке Ростовской области, сообщил губернатор Василий Голубев.

Обломки упали на территории промышленных складов в Пролетарске, там загорелось дизельное топливо. По предварительным данным, пострадавших нет. Позднее губернатор сообщил о повторной атаке дрона, из-за чего тушение на какое-то время приостанавливали.

Пролетарск находится в юго-восточной части региона, в 160 км к юго-востоку от Ростова-на-Дону.

Атаку еще одного дрона отразили на западе области, это произошло около часа ночи.

В начале августа Ростовская область подверглась ночной атаке 55 дронов. В Каменском районе загорелись емкости с топливом, огонь тушили более 90 человек. Голубев сообщал, что в этом районе поврежден складской объект. 161.ru со ссылкой на очевидцев писал, что речь шла о нефтебазе.