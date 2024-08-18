В районе атаки БПЛА под Ростовом ввели режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности введен на территории Пролетарского района, сообщил губернатор. Ночью из-за падения обломков беспилотника начался пожар на промскладе в Пролетарске, который до сих не потушили

Фото: Google Maps

В Пролетарском районе Ростовской области ввели режим повышенной готовности, сообщил губернатор Василий Голубев. Ночью из-за падения обломков беспилотника начался пожар на промскладе в Пролетарске, который до сих не потушили.

«По оценке специалистов, угроза распространения огня на жилые дома и соседние объекты отсутствует. Доклады о ходе тушения получаю регулярно», — написал Голубев в телеграм-канале.

По его словам, в тушении задействованы в том числе три пожарных поезда.

Около часа ночи 18 августа губернатор сообщил, что на западе Ростовской области силы ПВО отбили атаку беспилотников. Позднее, около шести утра, атака дронов была отражена на юго-востоке региона, рассказал он. Обломки упали на территории промскладов в Пролетарске, там загорелось дизтопливо. Пожар начали тушить, но из-за повторной атаки тушение было приостановлено. Через некоторое время его возобновили.

По предварительным данным, при атаке в Пролетарске никто не пострадал, говорил Голубев.