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Военная операция на Украине ,  
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В районе атаки БПЛА под Ростовом ввели режим повышенной готовности

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Военная операция на Украине
Режим повышенной готовности введен на территории Пролетарского района, сообщил губернатор. Ночью из-за падения обломков беспилотника начался пожар на промскладе в Пролетарске, который до сих не потушили
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

В Пролетарском районе Ростовской области ввели режим повышенной готовности, сообщил губернатор Василий Голубев. Ночью из-за падения обломков беспилотника начался пожар на промскладе в Пролетарске, который до сих не потушили.

«По оценке специалистов, угроза распространения огня на жилые дома и соседние объекты отсутствует. Доклады о ходе тушения получаю регулярно», — написал Голубев в телеграм-канале.

По его словам, в тушении задействованы в том числе три пожарных поезда.

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Около часа ночи 18 августа губернатор сообщил, что на западе Ростовской области силы ПВО отбили атаку беспилотников. Позднее, около шести утра, атака дронов была отражена на юго-востоке региона, рассказал он. Обломки упали на территории промскладов в Пролетарске, там загорелось дизтопливо. Пожар начали тушить, но из-за повторной атаки тушение было приостановлено. Через некоторое время его возобновили.

По предварительным данным, при атаке в Пролетарске никто не пострадал, говорил Голубев.

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