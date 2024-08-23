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Захват заложников в ИК-19 ,  
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Волгоградский губернатор сообщил о погибших при захвате колонии

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Захват заложников в ИК-19
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

При захвате заложников в ИК-19 в Суровикино есть погибшие, сказал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, их число он не уточнил. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации региона.

Семьям погибших окажут поддержку, добавил он. По словам Бочарова, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Заключенные захватили в заложники сотрудников ИК-19 в Волгоградской области во время заседания дисциплинарной комиссии днем 23 августа. По данным ТАСС, нападавшими оказались двое граждан Узбекистана и двое уроженцев Таджикистана, которые отбывали наказание за торговлю наркотиками и непредумышленное убийство. Они потребовали автомобиль, четыре автомата и освобождения своих соотечественников из ШИЗО. Телеграм-канал Baza писал, что преступники заявляют о своей принадлежности к «Исламскому государству» (признано террористической организацией и запрещено в России).

Захват заложников в колонии под Волгоградом. Что известно
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Фото:Максим Киселев / ТАСС

Вечером силовики провели штурм колонии, захватчики нейтрализованы, заложники освобождены.

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