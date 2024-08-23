Президент Франции Эмманюэль Макрон обещает назначить премьера на следующей неделе. Сейчас проходят его переговоры с лидерами ведущих политических сил республики. Насколько близко разрешение политического кризиса — в материале РБК

Лидеры партий на переговорах по обсуждению назначения нового премьер-министра (Фото: Abdul Saboor / Reuters)

На какой стадии находится формирование правительства

Спустя практически два месяца после выборов в Национальное собрание, на котором партия Эмманюэля Макрона не смогла заручиться большинством, новое правительство Франции так и не сформировано. Министры уходящего кабинета во главе с Габриэлем Атталем продолжают заниматься повседневными задачами, пока расколовшийся натрое парламент страны готовится к согласованию бюджета.

Макрон предпринимает активные усилия, чтобы наконец представить республике нового премьер-министра, не сделав серьезных уступок. На 23 и 26 августа президент назначил переговоры с представителями фракций в обеих палатах — в пятницу Макрон встретился с победившим на парламентских выборах левым «Новым народным фронтом» (NFP) и своими сторонниками из центристского блока, а в понедельник проведет переговоры с ультраправым «Национальным объединением» (RN) Марин Ле Пен. В заявлении Елисейского дворца говорится, что цель этих встреч — «создание максимально широкого и стабильного большинства для служения стране». В офисе Макрона отметили, что за переговорами последует назначение премьер-министра. «На выборах в законодательные органы народ Франции выразил желание перемен и широкого согласия в обществе. В духе ответственности все политические лидеры должны работать над реализацией этого желания», — говорится также в сообщении.

Проходившие в два тура, 30 июня и 7 июля, выборы в Нацсобрание (нижняя палата) обернулись для союзников Макрона поражением — победу одержал свежесозданный левый «Новый народный фронт» (NFP). И хотя ультраправая партия «Национальное объединение» (RN) пришла во втором туре только третьей, она существенно расширила свое присутствие в парламенте, получив 143 кресла из 577. Центристская коалиция союзников президента «Вместе!» получила 166 мандатов, NFP — 184. Таким образом, ни одной из сил не удалось получить большинство. Макрон распустил Нацсобрание и объявил досрочные выборы 9 июня. Причиной этого решения стала победа ультраправой RN на июньских выборах в Европарламент. 8 июля премьер Габриэль Атталь подал прошение об отставке. Президент принял ее не сразу. Формально кабинет под руководством Атталя ушел в отставку 16 июля, однако министры продолжают свою работу, пока не будет сформировано новое правительство.

На время Олимпийских игр, которые проходили в Париже с 26 июля по 11 августа, Макрон объявил в стране политическое перемирие. Le Monde писала, что президент использовал эту паузу, чтобы проработать свой план по разрешению внутреннего кризиса, возникшего после проигрыша его сторонников на парламентских выборах.

Перед Олимпиадой «Новый народный фронт» на правах победителя решил выдвинуть на пост премьера своего кандидата — 37-летнюю Люси Касте из Социалистической партии, которая работает в бюджетном департаменте парижской мэрии. До нее альянс выдвигал председателя регионального совета заморского департамента Реюньон Югетт Бело и 73-летнюю главу Европейского климатического фонда (ECF) Лоранс Тюбиана, но ни одна из этой пары не была рассмотрена президентом. Макрон отверг и кандидатуру Касте, поставив под сомнение возможность левых заручиться в парламенте поддержкой, необходимой для проведения реформ, утверждения бюджета и развития страны.

В частном порядке президент, прибегая к метафорам из лексикона сомелье, говорил, что «нужно делать все в правильной последовательности, а это означает, что до формирования коалиции происходит стадия декантации». Декантация, как хорошо известно из проекта «РБК Вино», — процедура аккуратного переливания вина из одной емкости в другую для снятия осадка и раскрытия аромата.

Профессор Университета политических исследований Sciences Po (Париж) Дэвид Тодд отмечает, что Макрон пытается оттянуть формирование правительства в надежде ослабить соперников. Эксперт обращает внимание, что подобное положение дел в Пятой республике происходит впервые. «Нынешняя ситуация может оказаться не просто временной — все готовятся к следующим выборам, будь то всеобщие или президентские. На самом деле речь идет не о формировании правительства, а о проведении избирательной кампании».

Сможет ли Макрон договориться с левыми

Люси Касте по прибытии в Елисейский дворец 23 августа заявила: «Мы пришли, чтобы предложить решение, ведущее к стабильности», — и вновь подчеркнула свою готовность возглавить правительство.

В образованный практически перед выборами с целью противостоять ультраправым «Новый народный фронт» вошли Социалистическая партия (PS), зеленые, коммунисты и радикально левая «Непокоренная Франция» (LFI). Во втором туре NFP вместе со сторонниками Макрона использовал тактику «республиканского большинства», когда кандидаты NFP снимали свои кандидатуры в тех округах, где больше шансов у кандидата от президентского альянса, и наоборот. Этот план сработал, но между левыми и центристами остались серьезные разногласия.

Макрон настроен на формирование широкой коалиции, которая будет включать в себя левоцентристских социалистов, одну их ключевых сил NFP, республиканцев и его собственный центристский блок. Он исключает сотрудничество как с ультраправой партией Ле Пен, так и с LFI, которая считается одной из ключевых сил блока наряду с социалистами.

France 24 отмечает, что остается неясным, удастся ли Макрону справиться со своим соперниками: хотя решение президента относительно главы правительства не требует официального одобрения Нацсобрания, депутаты могут инициировать вотум недоверия кабинету, чтобы показать свое несогласие с предложенной кандидатурой. В нынешней ситуации такой сценарий представляется возможным, предупреждает канал.

После того, как Макрон отверг кандидатуру Касте, LFI прирозила объявить президенту импичмент. Каст, в интервью Libération заявила, что эта партия не может не войти в правительство, поскольку за нее проголосовали французы. По ее мнению, нежелание сторонников президента вступать в союз — «это всего лишь предлог для Макрона отказаться от такого правительства».

Недавно депутаты «Непокоренной Франции» также внесли законопроект об отмене поддержанной Макроном пенсионной реформы (несмотря на масштабные протесты по всей стране, она была принята в апреле 2023-го). Представители NFP от других партий положительно высказались об этой инициативе. Поддержать законопроект решили и в RN — там отметили, что без их поддержки законопроект не сможет набрать необходимое количество голосов, а значит, они сыграют решающую роль. Сторонники Макрона, в свою очередь, называли идею отменить пенсионную реформу без альтернативного предложения «безответственной».

По итогам переговоров с Макроном 23 августа, которые продолжались два часа, Касте заявила, что в целом довольна беседой. «Мы удовлетворены тем, что президент республики признал, что французы на этих выборах направили послание, суть которого заключается в желании политических перемен», — отметила она. В то же время, слделал оговорку Касте, у президента «все еще сохраняется искушение сформировать свое правительство». Глава партии «Горизонты» Эдуард Филипп и лидер Демократического движения (MoDem) Франсуа Байру покинули Елисейский дворец, не дав подробных комментариев. После этого на встречу с президентом прибыли лидер партии «Республиканцы» (LR) Лоран Вокье и председатель ее фракции в сенате Брюно Ретайо.

Le Monde назвала встречу Макрона с центристами в формате обеда «постановкой Елисейского дворца», цель которой — продемонстрировать стабильность президентского лагеря, сплоченного вокруг лидера. Однако, как считает издание, вряд ли это даст желаемый эффект, поскольку баланс сил внутри «самопровозглашенного центрального блока» был уже нарушен после выборов в Нацсобрание, и даже ставленник Макрона Атталь все сильнее отдаляется от президента.

Кто еще претендует на пост премьера

Макрон в поисках подходящей кандидатуры на пост главы правительства проводит самые широкие переговоры. Le Journal du Dimanche сообщила, что президент Пятой республики в последнее время поддерживает регулярный контакт с 61-летним социалистом Бернаром Казневом, который возглавлял правительство в 2016–2017 годах. По мнению экспертов, он бы смог примирить сторонников Макрона и NFP, будучи представителем наиболее умеренной партии из левого блока.

Еще одним претендентом на пост премьера называют 58-летнего республиканца, председателя совета региона О-де-Франс Ксавье Бертрана. Перед олимпийским перемирием он отметил, что нужно создать правительство с республиканцами, независимыми, союзниками Макрона и всеми, кто не желает вести Францию в тупик.

Также во французских СМИ стало фигурировать имя 57-летней республиканки Валери Пекресс как потенциального премьера. Она занимает с 2015-го пост председателя совета региона Иль-де-Франс, а в качестве ее заслуг приводится успешное проведение Игр в Париже. Будучи кандидатом в президенты Франции от республиканцев на выборах 2022-го, Пекресс, которая в детстве отдыхала в пионерском лагере «Орленок» в Ялте, в одном из телеэфиров в начале февраля перешла на русский язык. «Я хочу сказать гордому российскому народу, что мы должны вместе строить мир в Европе», — сказала она, отметив, что операция на Украине «станет ошибкой».

Еще один претендент на пост премьера — 73-летний Мишель Барнье, который возглавлял МИД Франции с марта 2004 по июнь 2005 года, а затем продолжил карьеру в европейских институтах. В 2016 году он был назначен главным переговорщиком по Brexit. В июньском интервью The Telegraph политик отмечал, что из-за Макрона Франция оказалась на грани Frexit.