 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Левые партии во Франции выдвинули кандидата на пост премьера

«Новый народный фронт» выдвинул кандидатом в премьеры 37-летнюю Люси Касте, которая работает в мэрии Парижа. Она пообещала добиться отмены пенсионной реформы. Макрон не намерен назначать главу правительства до конца Олимпиады

Альянс четырех левых партий «Новый народный фронт», который одержал победу на парламентских выборах во Франции, согласовал кандидатуру Люси Касте на пост премьер-министра, передает BFM TV.

«Четыре партии пришли к консенсусу. Следующий шаг: [президент Эмманюэль] Макрон должен признать результаты выборов и назначить ее», — написала в X лидер партии «Европа-Экология-«Зеленые» (входит в альянс) Марин Тонделье.

Касте 37 лет, сейчас она работает в бюджетном департаменте парижской мэрии. Она неизвестна широкой публике, но коллеги отмечают «замечательную профессиональную карьеру» Касте в органах государственной и муниципальной власти, а также ее приверженность «принципам налоговой справедливости и борьбе с уклонением от уплаты налогов». В заявлении «Нового народного фронта» говорится, что чиновница «работала над пресечением налогового мошенничества и финансовых преступлений».

Что значит для президента Макрона отставка его союзника Габриэля Атталя
Политика
Габриэль Атталь

Сама Касте в разговоре с AFP заявила, что считает себя «авторитетным и серьезным» кандидатом на пост премьер-министра и в случае победы хочет добиться отмены пенсионной реформы, которая предполагает постепенное повышение возраста выхода на пенсию для мужчин и женщин с 62 до 64 лет к 2030 году.

Макрон заявил, что не будет назначать новое правительство до окончания Олимпийских игр (пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа), так как, по мнению президента, это «приведет к беспорядкам» во время мероприятия. «Очевидно, что до середины августа мы должны быть сосредоточены на Играх. Затем, по мере продвижения партийных обсуждений, я буду должен назначить премьер-министра и поручить ему сформировать правительство», — сказал он в интервью France 2, France Inter и franceinfo.

По итогам второго тура выборов в Нацсобрание Франции «Новый народный фронт» получил 182 места в парламенте, у центристского блока Макрона «Вместе!» — 168 мест, а у ультраправого «Национального объединения» Марин Ле Пен — 143. На следующий день после выборов, 8 июля, премьер-министр Габриэль Атталь подал прошение об отставке. Макрон принял ее не сразу, правительство будет вести текущие дела вплоть до назначения нового состава.

Суд приговорил журналиста Михаила Зыгаря к 8,5 годам

Госдума приняла законы, вносящие изменения в миграционную политику

Певец Шарлот внесен в реестр экстремистов и террористов

Что известно о сделке Wildberries, которую Кадыров назвал «рейдерским захватом»

Глава Секретной службы США ушла в отставку после покушения на Трампа

YouTube заблокировал канал Мосбиржи

АвтоВАЗ анонсировал выпуск новой Lada Vesta на метане

На Солнце произошла вспышка, которая может отключить электричество на всей планете

Исследователи назвали причины сокращения потребления вина
Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Франция премьер-министр правительство Эмманюэль Макрон
Макрон Эмманюэль фото

Макрон Эмманюэль

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Материалы по теме
Макрон со второго раза принял отставку кабмина самого молодого премьера
Политика
Меланшон призвал Макрона дать власть «Новому народному фронту»
Политика
Партия Ле Пен уступила левым и альянсу Макрона во втором туре выборов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 июля
EUR ЦБ: 95,46 (-0,3) Инвестиции, 23 июл, 18:20 Курс доллара на 24 июля
USD ЦБ: 87,3 (-0,48) Инвестиции, 23 июл, 18:20
В Польше исключили принятие Украины в ЕС без решения по Волынской резне Политика, 00:36
В Испании приговорили пенсионера, пославшего бомбу в посольство Украины Политика, 00:08
Приложение Avito вернулось в AppStore Технологии и медиа, 00:08
«Единая Россия» начала оценку портфеля партийных проектов Политика, 00:00
Левые партии во Франции выдвинули кандидата на пост премьера Политика, 23 июл, 23:50
В Белгородской области мужчина подорвался в опасной зоне Общество, 23 июл, 23:36
Бакальчук рассказал, как будет делиться Wildberries в случае развода Технологии и медиа, 23 июл, 23:21
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Путину подарили дамасский меч Политика, 23 июл, 23:20
Россиянина обвинили в попытке «разжечь вражду» на Олимпиаде в Париже Общество, 23 июл, 23:03
Киркоров сообщил, что выбрался из ущелья и добрался до отеля Общество, 23 июл, 22:54
На Украине телеведущего задержали за призывы сопротивляться мобилизации Политика, 23 июл, 22:29
Во Франции произошел рост заболеваемости коронавирусом накануне Олимпиады Спорт, 23 июл, 22:24
Bloomberg узнал о двух вариантах заморозки активов России в ЕС из-за США Политика, 23 июл, 22:10
Владислав Бакальчук заявил об отстранении от управления Wildberries Технологии и медиа, 23 июл, 22:10