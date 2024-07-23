Левые партии во Франции выдвинули кандидата на пост премьера

«Новый народный фронт» выдвинул кандидатом в премьеры 37-летнюю Люси Касте, которая работает в мэрии Парижа. Она пообещала добиться отмены пенсионной реформы. Макрон не намерен назначать главу правительства до конца Олимпиады

Альянс четырех левых партий «Новый народный фронт», который одержал победу на парламентских выборах во Франции, согласовал кандидатуру Люси Касте на пост премьер-министра, передает BFM TV.

«Четыре партии пришли к консенсусу. Следующий шаг: [президент Эмманюэль] Макрон должен признать результаты выборов и назначить ее», — написала в X лидер партии «Европа-Экология-«Зеленые» (входит в альянс) Марин Тонделье.

Касте 37 лет, сейчас она работает в бюджетном департаменте парижской мэрии. Она неизвестна широкой публике, но коллеги отмечают «замечательную профессиональную карьеру» Касте в органах государственной и муниципальной власти, а также ее приверженность «принципам налоговой справедливости и борьбе с уклонением от уплаты налогов». В заявлении «Нового народного фронта» говорится, что чиновница «работала над пресечением налогового мошенничества и финансовых преступлений».

Сама Касте в разговоре с AFP заявила, что считает себя «авторитетным и серьезным» кандидатом на пост премьер-министра и в случае победы хочет добиться отмены пенсионной реформы, которая предполагает постепенное повышение возраста выхода на пенсию для мужчин и женщин с 62 до 64 лет к 2030 году.

Макрон заявил, что не будет назначать новое правительство до окончания Олимпийских игр (пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа), так как, по мнению президента, это «приведет к беспорядкам» во время мероприятия. «Очевидно, что до середины августа мы должны быть сосредоточены на Играх. Затем, по мере продвижения партийных обсуждений, я буду должен назначить премьер-министра и поручить ему сформировать правительство», — сказал он в интервью France 2, France Inter и franceinfo.

По итогам второго тура выборов в Нацсобрание Франции «Новый народный фронт» получил 182 места в парламенте, у центристского блока Макрона «Вместе!» — 168 мест, а у ультраправого «Национального объединения» Марин Ле Пен — 143. На следующий день после выборов, 8 июля, премьер-министр Габриэль Атталь подал прошение об отставке. Макрон принял ее не сразу, правительство будет вести текущие дела вплоть до назначения нового состава.