Левые пригрозили Макрону импичментом из-за отказа от кандидата в премьеры

Ультралевая партия Меланшона пригрозила Макрону импичментом, если он не согласится назначить премьером кандидатку от левой коалиции Касте. BFM отмечает, что решение об импичменте должно принять большинство в парламенте

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Ультралевая партия Жан-Люка Меланшона «Непокоренная Франция» пригрозила инициировать процесс импичмента президента Эммануэля Макрона, если тот не согласится назначить кандидата от коалиции левых партий «Новый народный фронт» (NFP), одержавшей победу на парламентских выборах во Франции, Люси Касте на пост премьер-министра. Об этом говорится в статье для La Tribune Dimanche Меланшона и его соратников, сообщает BFM TV.

В июле Макрон исключил назначение главой правительства Касте, усомнившись в ее способности заручиться поддержкой большинства в Национальном собрании (нижняя палата французского парламента) для проведения реформ, утверждения бюджета и развития страны. Левые в статье обвинили французского лидера в «институциональном перевороте против демократии» из-за его отказа учитывать результаты выборов и заверили, что «все конституционные средства будут использованы для его отставки».

Они ссылаются на статью 68 французской Конституции, которая позволяет объявить импичмент президенту за «неисполнение своих обязанностей, явно несовместимое с осуществлением его мандата». По мнению Меланшона и его соратников, «отказ принять к сведению выборы в законодательные органы и решение об их отмене» нарушает требования президентского мандата.

«Мы отводим этой трибуне конкретную роль торжественного предупреждения», — подчеркивают левые.

BFM отмечает, что такая процедура импичмента проходит в несколько этапов, на которых могут возникнуть препятствия. Сначала необходимо убедить Национальное собрание и сенат (верхняя палата парламента Франции) сформировать «Высокий суд», для этого требуется предложение о принятии резолюции. Ее должны утвердить бюро Нацсобрания (коалиция левых «Новый народный фронт», куда входит «Непокоренная Франция», имеет не менее 12 голосов из 22), комитет по правовым вопросам и затем в полуцикле не менее двух третей депутатов. Аналогичный путь резолюция должна пройти в сенате.

После формирования «Высокого суда» ему дается месяц, чтобы тайным голосованием вынести решение по импичменту. В поддержку также должны выступить не менее двух третей участников.

9 июня Макрон распустил Нацсобрание и объявил досрочные выборы. Причиной этого решения стала победа ультраправой партии «Национальное объединение» (RN) на июньских выборах в Европарламент. Проходившие в два тура выборы в Нацсобрание также обернулись для союзников Макрона поражением — победу одержал «Новый народный фронт» (184 места). Центристская коалиция союзников президента «Вместе!» получила 166 мандатов. Ультраправые пришли во втором туре третьими, но существенно расширили свое присутствие в парламенте, получив 143 кресла из 577. Ни одной из сил не удалось получить большинство.

На следующий день после второго тура выборов, 8 июля, премьер-министр Франции Габриэль Атталь подал в отставку, однако Макрон ее принял не сразу. Формально кабмин под руководством Атталя ушел в отставку 16 июля, однако министры продолжают свою работу, пока не будет сформировано новое правительство.

Традиционно французский президент назначает главу правительства из партии, которая получила большинство, однако ни одна из сил существенным перевесом не обладает. Одним из основных претендентов на пост, кроме Касте, называют 61-летнего экс-премьера Франции (2016-2017 годы), социалиста Бернара Казнева (партия «Соглашение»). Он заявлял, что готов предложить свою кандидатуру. По оценке Linternaute, кандидатура Казнева может примирить «Новый народный фронт» и сторонников Макрона. Казнев критически относится к партии Меланшона и был против ее участия в коалиции левых.

Еще одним претендентом на пост премьера называют 58-летнего республиканца, председателя совета региона О-де-Франс Ксавье Бертрана. Ранее он заявлял о намерении баллотироваться в президенты Франции в 2027 году, называя себя кандидатом «разгневанного большинства». На этих выборах в Нацсобрание он призывал свой электорат не поддерживать ни радикального левого Меланшона, ни ультраправую Марин Ле Пен. Бертран также выражал готовность возглавить правительство.