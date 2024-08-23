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Военная операция на Украине ,  
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CNN сообщил, что жители Донбасса прячут детей, чтобы избежать эвакуации

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Военная операция на Украине
Мирноград расположен в 50 км от Донецка, это часть крупного хаба ВСУ по снабжению войск в Донбассе. Там объявили массовую эвакуацию из-за приближения российских войск, но некоторые не хотят уезжать из-за неуверенности в будущем
Фото: Pablo Miranzo / Anadolu / Reuters
Фото: Pablo Miranzo / Anadolu / Reuters

Многие жители Мирнограда скрывают наличие детей, чтобы избежать принудительной эвакуации, объявленной из-за приближения российских войск. Об этом сообщил Юрий Третьяк, возглавляющий украинскую военную администрацию города, передает CNN.

«У нас есть случаи, когда родители прячут своих детей. Сегодня у нас будет встреча с полицией, чтобы обсудить, как мы будем работать с такими людьми, как мы будем искать таких родителей, которые прячут детей и дают ложную информацию о том, что дети давно уехали», — рассказал он и призвал мирноградцев уезжать, потому что «лучше не станет».

Вместе с тем, продолжил Третьяк, те, кто еще неделю назад колебался, постепенно принимают решение и массово уезжают, а среди тех, кто остается, самыми частыми аргументами являются фразы «мне некуда идти» или «я никому не нужен». Как он уточнил, российские военные продвигаются быстрее, чем ожидалось, и власти пытаются сделать все возможное, чтобы эвакуировать оставшихся людей к концу недели.

Мирноград — восточный пригород Покровска, он расположен примерно в 40 км к западу от поселка Нью-Йорк и 50 км к северо-западу от Донецка. После начала вооруженного конфликта Мирноград долгое время оставался тыловым городом и был под контролем Киева.

Город входит в Покровскую агломерацию, центр которой — крупный железнодорожный узел, в этом заключается его стратегическое значение. Через Покровск проходит снабжение группировки ВСУ в Донбассе, в том числе городов Торецк (Дзержинск), Константиновка и Часов Яр, а также Славянско-Краматорской агломерации. Важное значение в этом отношении имеет трасса Т-0504 (Н-32, Покровск — Константиновка).

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Покровск

Жителей Мирнограда и Покровска попросили эвакуироваться 18 августа, а на следующий день начали принудительно вывозить семьи с детьми. «Если вы не привлечены к обороне населенных пунктов, то должны выехать в более безопасные регионы», — говорила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

Покровское направление — наиболее сложное для ВСУ, отмечал украинский президент Владимир Зеленский. Главком Александр Сырский докладывал о тяжелых боях в этом районе.

Минобороны России в последнее время отчиталось о взятии под контроль нескольких населенных пунктов в ДНР, включая Нью-Йорк (Новгородское) к югу от Торецка (Дзержинска) и Межевого к югу-востоку от Покровска. Министр обороны Андрей Белоусов сообщал, что в ходе боев за Новгородское ВСУ понесли «существенные потери».

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